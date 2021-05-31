Elétrico até na beira do campo, Sylvinho fala sobre o seu estilo no Corinthians: 'Compito junto'

A derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste domingo (30), pela rodada inicial do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, foi a primeira oportunidade de ver o técnico Sylvinho comandando o Timão da beirada do campo.

>> Confira a tabela do Brasileiro e simule os jogos do TimãoContratado há uma semana e apresentado na última terça-feira (25), o treinador já havia liderado treinamentos, mas ainda não uma partida efetivamente – na goleada corintiana por 4 a 0 sobre o River Plate (PAR) pela Copa Sul-Americana, na última quarta-feira (26), Sylvinho participou do vestiário do clube, mas quem comandou foi o analista de desempenho Fernando Lázaro.

Assim como havia destacado em sua apresentação, o novo técnico do Corinthians também é pilhado na beirada de campo e disse que esse seu estilo seguirá com ele, independentemente do nível de compreensão adquirida pelo elenco.

– A minha forma de atuar é ao lado do campo, é o jeito que funciono. Obvio que seria mais tranquilo, menos trabalhoso, estar tranquilo olhando, mas cada um tem uma forma de ser, eu compito junto com os meus atletas. E tudo o que a gente passa a cada dia, a cada mensagem, a cada vídeo, cada preleção é pra aquilo só são starts que a gente dá ao atleta para o setor funcionar, e funcionou: a gente acabou não sofrendo na parte defensiva, preocupava alguns aspectos nas bolas paradas, e a gente tomou a frente – disse Sylvinho em entrevista coletiva virtual.