Elenco se emociona em visita à sala de troféus: 'Impossível não pensar em tudo que passamos'

Crédito: Cesar Greco

O elenco do Palmeiras foi convidado, antes do treino desta quinta-feira (2), para conhecer a nova sala de troféus do clube. Durante a visita, muitos atletas se emocionaram relembrando o título da Libertadores em 2020/21, que foi o segundo na história do clube.Os atletas reencontraram todas as taças conquistadas no ano de 2021, além de outros troféus importantes vencidos nos 107 do Verdão, como o do Mundial de 1951.

O goleiro Jailson, campeão Brasileiro (2016 e 2018), Paulista (2020), da Copa do Brasil (2015, 2020) e da Libertadores (2020), fez questão de tirar foto com todos os títulos que levantou durante sua passagem pelo Maior Campeão Nacional. As Crias da Academia, por outro lado, priorizaram os troféus da base.Na sequência, todo o elenco assistiu a um vídeo sobre todos os 107 anos de história do Palmeiras até a conquista continental em 2020. Neste momento, muitos atletas se emocionaram, relembrando a trajetória até o gol de Breno Lopes.

- Durante a visita e durante o vídeo eu vi muitos se emocionando porque é impossível não pensar em tudo o que passamos até alcançar as conquistas, como foi na temporada passada. Isso, com certeza, nos trouxe à memória tudo o que nos dá esperança para o que vem pela frente, que são mais títulos importantes. Melhor do que dois, são três, do que três, são quatro, e assim por diante. É muito legal poder fazer parte da história de um clube gigante como o Palmeiras e poder visitar essa Sala de Troféus maravilhosa.