Elenco principal do Fluminense se reapresenta; time 'alternativo' deve atuar contra o Bangu

Crédito: Mailson Santana/FFC

O Fluminense, enfim, tem seu elenco completo para a temporada 2021. Nesta quarta-feira, o grupo principal, que ganhou 10 dias de folga, se reapresentou e iniciou os trabalhos com o técnico Roger Machado de vez no CT Carlos Castilho. As "mini férias" foram concedidas após a confirmação da vaga direta na fase de grupos da Libertadores com o título do Palmeiras na Copa do Brasil.

> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos

Após o fim da temporada de 2020, os jogadores tiveram quatro dias de descanso antes de encontrar Roger pela primeira vez. Isso porque o grupo se preparava para caso tivesse que atuar já na segunda fase da competição continental. No entanto, a fase de grupos será apenas entre os dias 20 e 22 de abril, o que possibilitou maior tempo de descanso.

VEJA A TABELA DO CARIOCA