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Elenco principal do Fluminense se reapresenta; time 'alternativo' deve atuar contra o Bangu

Jogadores tiveram 10 dias de férias e, portanto, não devem ter condições de entrar em campo já neste sábado, em São Januário...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 17:52

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 17:52
Crédito: Mailson Santana/FFC
O Fluminense, enfim, tem seu elenco completo para a temporada 2021. Nesta quarta-feira, o grupo principal, que ganhou 10 dias de folga, se reapresentou e iniciou os trabalhos com o técnico Roger Machado de vez no CT Carlos Castilho. As "mini férias" foram concedidas após a confirmação da vaga direta na fase de grupos da Libertadores com o título do Palmeiras na Copa do Brasil.
> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos
Após o fim da temporada de 2020, os jogadores tiveram quatro dias de descanso antes de encontrar Roger pela primeira vez. Isso porque o grupo se preparava para caso tivesse que atuar já na segunda fase da competição continental. No entanto, a fase de grupos será apenas entre os dias 20 e 22 de abril, o que possibilitou maior tempo de descanso.
VEJA A TABELA DO CARIOCA
Mesmo com todos à disposição, o Fluminense não deverá ter o time considerado titular para a partida contra o Bangu, neste sábado, às 21h05, em São Januário, pela 4ª rodada do Carioca. Isso porque seriam apenas três dias de preparação até lá. Assim, o "time alternativo" deve se manter e o grupo principal em sua maioria estreia apenas na próxima terça-feira, contra o Boavista, às 18h, em Bacaxá.

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