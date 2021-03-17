Elenco principal do Fluminense se reapresenta; time 'alternativo' deve atuar contra o Bangu

O Fluminense, enfim, tem seu elenco completo para a temporada 2021. Nesta quarta-feira, o grupo principal, que ganhou 10 dias de folga, se reapresentou e iniciou os trabalhos com o técnico Roger Machado de vez no CT Carlos Castilho. As "mini férias" foram concedidas após a confirmação da vaga direta na fase de grupos da Libertadores com o título do Palmeiras na Copa do Brasil.
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Após o fim da temporada de 2020, os jogadores tiveram quatro dias de descanso antes de encontrar Roger pela primeira vez. Isso porque o grupo se preparava para caso tivesse que atuar já na segunda fase da competição continental. No entanto, a fase de grupos será apenas entre os dias 20 e 22 de abril, o que possibilitou maior tempo de descanso.
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Mesmo com todos à disposição, o Fluminense não deverá ter o time considerado titular para a partida contra o Bangu, neste sábado, às 21h05, em São Januário, pela 4ª rodada do Carioca. Isso porque seriam apenas três dias de preparação até lá. Assim, o "time alternativo" deve se manter e o grupo principal em sua maioria estreia apenas na próxima terça-feira, contra o Boavista, às 18h, em Bacaxá.