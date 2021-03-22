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Elenco leva taça do Brasileirão Feminino Sub-18 à sala de troféus do Fluminense, canta hino e comemora

Este é o primeiro troféu do futebol feminino da história do clube; conquista veio nos pênaltis, contra o Internacional, no último sábado...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 15:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 15:48
Crédito: Adriano Fontes
Após a emocionante conquista do Campeonato Brasileiro Sub-18 nos pênaltis, esta segunda-feira foi dia de o Fluminense colocar na sala de troféus a primeira taça do futebol feminino na história do clube. O evento foi bastante festejado pela comissão técnica, jogadoras e quem está envolvido no projeto. Todos estiveram na sede para celebrar o feito.
Depois de vencer o primeiro jogo em casa, o Tricolor foi derrotado no Beira-Rio, mas a decisão foi para os pênaltis. A grande heroína da conquista foi a goleira Ravena, que agarrou quatro cobranças das Coloradas para consagrar o Flu.
Confira todos os momentos registrados nas redes sociais do Fluminense. Elas reviram o lance do último pênalti, agarrado por Ravena: Cantaram o hino do clube: E tiraram fotos com as imagens de quem também está na história do clube, como o atacante Fred. No retorno ao Rio de Janeiro, o elenco foi homenageado até durante o voo, como mostra o vídeo a seguir:

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