Elenco leva taça do Brasileirão Feminino Sub-18 à sala de troféus do Fluminense, canta hino e comemora

Crédito: Adriano Fontes

Após a emocionante conquista do Campeonato Brasileiro Sub-18 nos pênaltis, esta segunda-feira foi dia de o Fluminense colocar na sala de troféus a primeira taça do futebol feminino na história do clube. O evento foi bastante festejado pela comissão técnica, jogadoras e quem está envolvido no projeto. Todos estiveram na sede para celebrar o feito.

Depois de vencer o primeiro jogo em casa, o Tricolor foi derrotado no Beira-Rio, mas a decisão foi para os pênaltis. A grande heroína da conquista foi a goleira Ravena, que agarrou quatro cobranças das Coloradas para consagrar o Flu.