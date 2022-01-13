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Elenco feminino do Palmeiras se reapresenta para a temporada 2022

Com Bia Zaneratto e mais quatro reforços, as jogadoras do Verdão estiveram na sede da modalidade, em Vinhedo-SP, para iniciar a preparação para as disputas do ano...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 20:18

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 20:18

O time feminino do Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira na sede da modalidade, em Vinhedo-SP, para a temporada de 2022. O elenco estava em período de férias desde o dia 17 de dezembro do ano passado e passou por testes de Covid-19 e avaliações fisioterapêuticas e de força durante o dia. Bia Zaneratto e mais quatro reforços estiveram com o grupo no interior paulista.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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A programação teve início pela manhã e, como forma de priorizar a saúde e a segurança, as atletas que testaram negativo para a doença foram divididas em dois grupos. Enquanto o grupo A realizava avaliações de força na academia, a divisão B passou por avaliações fisioterapêuticas na sede administrativa. Durante a tarde, o processo voltou a acontecer com os grupos invertidos.
Mantendo a base do elenco para 2022, as jogadoras que renovaram com o Alviverde participaram das atividades. Além delas, a reapresentação contou com a presença das novas contratadas: a goleira Amanda (ex-Atlético-MG), a zagueira Day Silva (ex-Santos) e as atacantes Bia Zaneratto (ex-Wuhan Xinjiyuan-CHI), Byanca Brasil (ex-Santos) e Patrícia Sochor (ex-Ferroviária). O elenco ainda não está completo e, em breve, novas caras serão integradas
Com os próximos dias destinados a realização de testes físicos e exames médicos, as Palestrinas devem treinar com bola a partir de domingo, na Academia de Futebol I. A primeira competição do futebol feminino no ano será a Supercopa do Brasil, entre os dias 6 e 13 de fevereiro. O sorteio dos confrontos acontece na próxima segunda-feira, às 15h30, ao vivo na CBF TV.
Crédito: JogadorasdoPalmeiraspassaramporbateriadetesteseexamesnestaquinta-feira(Foto:Divulgação/Palmeiras

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