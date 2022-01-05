Elenco esfacelado: Vasco tem apenas 13 jogadores de linha disponíveis. Confira quais são!

O alto número de jogadores fora dos planos somado ao ainda baixo número de contratações mais os desfalques por questões físicas, incluindo a Covid-19. Fatores que resultaram num fato preocupante. A pré-temporada do Vasco tem, neste momento inicial, somente 13 jogadores de linha disponíveis.São eles os zagueiros Anderson Conceição e Ulisses; o lateral-esquerdo Edimar; os volantes Bruno Gomes e Yuri; os meias Isaque, Juninho, Laranjeira, Vitinho e MT; e os atacantes Gabriel Pec, Raniel e Jhon Sánchez.

O Vasco se reapresentou na última segunda-feira, quando quatro jogadores foram diagnosticados com Covid-19. Outros dois já estavam com vírus pandêmico e por isso estão em quarentena fora do país.

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A primeira semana de pré-temporada costuma ser marcada por mais exames médicos, testes físicos e treinos no campo, mas também físicos. De modo que, neste primeiro momento, o desenvolvimento de trabalhos táticos e coletivos não deverá ser impactada.

Contudo, a preparação física individual poderá ser prejudicada ao longo das próximas semanas. Até porque o elenco deverá ter cerca de dez jogadores a mais. Cada um chegando num momento físico e aprimorando o condicionamento enquanto outros estarão em estágio avançado.

Confira o atual elenco do Vasco, com as observações físicas de cada jogador:​G: Alexander, Lucão, Fintelman, Halls e Thiago Rodrigues (Covid-19)Z: Anderson Conceição, Cangá (Covid-19) e UlissesLD: Léo Matos (Covid-19)LE: Edimar e Riquelme (Covid-19)V: Bruno Gomes, Yuri, Weverton (lesão) e Galarza (covid-19)M: Isaque, Juninho, Laranjeira, MT, Vitinho, Sarrafiore (lesão) e Nenê (Covid-19)A: Gabriel Pec, Raniel e Jhon Sánchez