Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Elenco esfacelado: Vasco tem apenas 13 jogadores de linha disponíveis. Confira quais são!
futebol

Elenco esfacelado: Vasco tem apenas 13 jogadores de linha disponíveis. Confira quais são!

As poucas contratações na comparação com o número de saídas, as lesões e a Covid-19 minguaram o grupo comandado por Zé Ricardo no início de trabalho na pré-temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2022 às 07:30

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 07:30

O alto número de jogadores fora dos planos somado ao ainda baixo número de contratações mais os desfalques por questões físicas, incluindo a Covid-19. Fatores que resultaram num fato preocupante. A pré-temporada do Vasco tem, neste momento inicial, somente 13 jogadores de linha disponíveis.São eles os zagueiros Anderson Conceição e Ulisses; o lateral-esquerdo Edimar; os volantes Bruno Gomes e Yuri; os meias Isaque, Juninho, Laranjeira, Vitinho e MT; e os atacantes Gabriel Pec, Raniel e Jhon Sánchez.
O Vasco se reapresentou na última segunda-feira, quando quatro jogadores foram diagnosticados com Covid-19. Outros dois já estavam com vírus pandêmico e por isso estão em quarentena fora do país.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021
A primeira semana de pré-temporada costuma ser marcada por mais exames médicos, testes físicos e treinos no campo, mas também físicos. De modo que, neste primeiro momento, o desenvolvimento de trabalhos táticos e coletivos não deverá ser impactada.
Contudo, a preparação física individual poderá ser prejudicada ao longo das próximas semanas. Até porque o elenco deverá ter cerca de dez jogadores a mais. Cada um chegando num momento físico e aprimorando o condicionamento enquanto outros estarão em estágio avançado.
Confira o atual elenco do Vasco, com as observações físicas de cada jogador:​G: Alexander, Lucão, Fintelman, Halls e Thiago Rodrigues (Covid-19)Z: Anderson Conceição, Cangá (Covid-19) e UlissesLD: Léo Matos (Covid-19)LE: Edimar e Riquelme (Covid-19)V: Bruno Gomes, Yuri, Weverton (lesão) e Galarza (covid-19)M: Isaque, Juninho, Laranjeira, MT, Vitinho, Sarrafiore (lesão) e Nenê (Covid-19)A: Gabriel Pec, Raniel e Jhon Sánchez
Crédito: JuninhoeUlissessãodoisdos13jogadoresdoVascodisponíveisparaasatividades(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Subtração do dinheiro dos produtores de petróleo seguiria lógica perversa", diz governador do ES
Imagem de destaque
Julgamento para decidir se linhas da Itapemirim ficam com Águia Branca é adiado
Imagem de destaque
Quando fazer transplante capilar? Entenda o caso de Diogo Nogueira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados