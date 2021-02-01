Elenco do Santos se reapresenta e Marinho passa a ser problema

O elenco santista se reapresentou nesta segunda-feira, depois da final da Copa Libertadores da América. Na atividade, os titulares fizeram um trabalho regenerativo, mas o técnico Cuca teve uma baixa importante. Marinho, com dores, não foi a campo, e pode ser problema para a próxima partida, contra o Grêmio.O treinador já sabe que não terá mais dois dos principais jogadores do time na temporada. O zagueiro Lucas Veríssimo e o volante Diego Pituca se despediram da equipe com o fim da Libertadores. Eles foram negociados com Benfica (Portugal) e Kashima Antlers (Japão), respectivamente.Atualmente, o Santos está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas ainda está na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Faltam seis jogos para o Peixe no Brasileirão e cada um agora é considerado uma decisão.Santos e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.