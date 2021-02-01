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futebol

Elenco do Santos se reapresenta e Marinho passa a ser problema

Atacante pode ser desfalque para a partida contra o Grêmio, na próxima quarta-feira, no Sul. Peixe ainda briga no Brasileirão por uma vaga na próxima Copa Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 20:54

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 20:54

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos
O elenco santista se reapresentou nesta segunda-feira, depois da final da Copa Libertadores da América. Na atividade, os titulares fizeram um trabalho regenerativo, mas o técnico Cuca teve uma baixa importante. Marinho, com dores, não foi a campo, e pode ser problema para a próxima partida, contra o Grêmio.O treinador já sabe que não terá mais dois dos principais jogadores do time na temporada. O zagueiro Lucas Veríssimo e o volante Diego Pituca se despediram da equipe com o fim da Libertadores. Eles foram negociados com Benfica (Portugal) e Kashima Antlers (Japão), respectivamente.Atualmente, o Santos está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas ainda está na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Faltam seis jogos para o Peixe no Brasileirão e cada um agora é considerado uma decisão.Santos e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

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