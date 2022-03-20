Elenco do Santos ganha dois dias de folga após eliminação no Paulista

Os jogadores do Santos receberam dois dias de folga após a vitória sobre o Água Santa, no sábado, por 3 a 2, na Vila Belmiro. Fora da próxima fase do Estadual, o time terá 20 dias sem compromissos oficiais.O técnico Fábian Bustos já avisou que pretende usar o tempo sem jogos para corrigir os erros apresentados no Paulistão, em especial os defensivos. Antes, porém, resolveu dar um descanso ao grupo.O elenco do Peixe ficará de folga neste domingo (20) e na segunda-feira (21). A reapresentação dos jogadores está marcada para as 16 horas de terça (22), no CT Rei Pelé.

O Santos ainda tem pela frente a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro no restante da temporada, além da Copa do Brasil, competição em que o time já está na terceira fase.

A diretoria deve aproveitar os dias sem jogos para intensificar a busca por reforços. Após a queda no Paulistão, o goleiro João Paulo, capitão do time, e o executivo de futebol Edu Dracena cobraram publicamente a chegada de novos jogadores.

O técnico Fábian Bustos também abordou o tema, mas deixou claro que, quem vier, chegará para pegar a camisa e assumir a titularidade.