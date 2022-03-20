Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Elenco do Santos ganha dois dias de folga após eliminação no Paulista

Jogadores retornam aos trabalhos na próxima terça-feira, no CT Rei Pelé, quando o técnico Fábian Bustos vai intensificar os treinos para corrigir os erros do Paulistão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2022 às 14:02

Publicado em 20 de Março de 2022 às 14:02

Os jogadores do Santos receberam dois dias de folga após a vitória sobre o Água Santa, no sábado, por 3 a 2, na Vila Belmiro. Fora da próxima fase do Estadual, o time terá 20 dias sem compromissos oficiais.O técnico Fábian Bustos já avisou que pretende usar o tempo sem jogos para corrigir os erros apresentados no Paulistão, em especial os defensivos. Antes, porém, resolveu dar um descanso ao grupo.O elenco do Peixe ficará de folga neste domingo (20) e na segunda-feira (21). A reapresentação dos jogadores está marcada para as 16 horas de terça (22), no CT Rei Pelé.
O Santos ainda tem pela frente a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro no restante da temporada, além da Copa do Brasil, competição em que o time já está na terceira fase.
A diretoria deve aproveitar os dias sem jogos para intensificar a busca por reforços. Após a queda no Paulistão, o goleiro João Paulo, capitão do time, e o executivo de futebol Edu Dracena cobraram publicamente a chegada de novos jogadores.
O técnico Fábian Bustos também abordou o tema, mas deixou claro que, quem vier, chegará para pegar a camisa e assumir a titularidade.
Crédito: SantossedespediudoPaulistãocomvitóriasobreoÁguaSanta,eganhoudoisdiasdefolga(IvanStorti/Santos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Anitta participa do programa 'Saturday Night Live' neste sábado; saiba onde ver
Imagem de destaque
Neto é preso por furtar R$ 38 mil via Pix pelo celular da avó em Guarapari
Imagem de destaque
Daniel Cady fala pela primeira vez sobre separação de Ivete Sangalo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados