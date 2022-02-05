Elenco do Palmeiras vê classificação do Al Ahly do hotel e prepara reencontro com rival

Enquanto o técnico Abel Ferreira e parte de sua comissão técnica foram ao estádio, o restante do elenco do Palmeiras viu do hotel a vitória do Al Ahly, do Egito, sobre o Monterrey, do México, por 1 a 0, que definiu os africanos como os adversários do Verdão na próxima terça-feira (8), pelo Mundial de Clubes.O duelo marca o reencontro do Verdão com os egípcios pela competição intercontinental. Na última edição do Mundial, venceram o time alviverde por 1 a 0 na disputa de terceiro lugar.