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Elenco do Palmeiras vê classificação do Al Ahly do hotel e prepara reencontro com rival

Egípcios venceram Verdão na decisão do terceiro lugar em 2021...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 16:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 16:07
Enquanto o técnico Abel Ferreira e parte de sua comissão técnica foram ao estádio, o restante do elenco do Palmeiras viu do hotel a vitória do Al Ahly, do Egito, sobre o Monterrey, do México, por 1 a 0, que definiu os africanos como os adversários do Verdão na próxima terça-feira (8), pelo Mundial de Clubes.O duelo marca o reencontro do Verdão com os egípcios pela competição intercontinental. Na última edição do Mundial, venceram o time alviverde por 1 a 0 na disputa de terceiro lugar.
O triunfo dos africanos neste sábado foi visto com surpresa. Isso porque o Al Ahly tem 11 desfalques no seu elenco. Sete jogadores estão servindo a seleção nacional, que neste domingo (6) enfrentam o Senegal pela final da Copa Africana de Nações e teoricamente estarão à disposição para encarar o Verdão.
Outros três atletas estão lesionados e um está afastado contaminado com Covid-19.
Crédito: JogadoresdoVerdãoassistemavitóriadoAlAhlysobreofavoritoMonterreynohotel(Foto:Reprodução/Twitter

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