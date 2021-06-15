Elenco do Palmeiras toma primeira dose de vacina contra Covid-19; confira os nomes dos contemplados

Horas depois de chegarem ao Paraguai, a chamado da Conmebol, a delegação do Palmeiras, incluindo funcionários, jogadores e comissão, receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A vacinação aconteceu nas instalações da entidade que comanda o futebol sul-americano.Além de 29 jogadores, funcionários que trabalham no dia a dia na Academia de Futebol também foram imunizados. De acordo com o Palmeiras, a segunda dose do vacina será aplicada às vésperas das oitavas de final da Libertadores, quando o Verdão encara o Universidad Católica, do Chile. A aplicação está prevista para o dia 14 de julho.
Dando sequência à viagem, o elenco do Palmeiras treina em Assunção na manhã de terça-feira (15), nas instalações cedidas pelo Libertad. Depois, embarca para Porto Alegre, rumo a Caxias do Sul, onde enfrenta o Juventude, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Jogadores como Weverton, Matías Viña, e Gustavo Gómez, que estão servindo às suas seleções, não fizeram parte da ação.Abaixo, confira os jogadores que foram imunizados no Paraguai:
GOLEIROS:Vinícius; Jailson e Mateus
LATERAIS:Marcos Rocha; Mayke e Victor Luis
ZAGUEIROS:Luan; Vanderlan; Kuscevic e Renan
VOLANTES:Fabinho; Felipe Melo; Danilo Barbosa; Danilo; Gabriel Menino; Patrick de Paula e Zé Rafael
MEIAS:Pedro Bicalho; Lucas Lima; Gustavo Scarpa e Raphael Veiga
ATACANTES:Rony; Breno Lopes; Deyverson; Giovani; Luiz Adriano; Wesley; Kevin e Willian.