Elenco do Palmeiras testa negativo para Covid e está liberado para final; Patrick de Paula volta a treinar

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras deu prosseguimento à preparação para a final da Copa do Brasil nesta sexta-feira (05), com mais um dia de treino comandado por Abel Ferreira. As novidades foram a volta de Patrick de Paula, após cumprir um período de isolamento por ter contraído o novo coronavírus, e a confirmação de negativo nos testes de Covid de todos os atletas da equipe - informação noticiada pelo repórter André Hernan, do 'ge', e confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!.>> Quais são os 40 clubes com os elencos mais valiosos do Brasil? Veja o ranking

O meio-campista formado na base do Verdão estava isolado desde o dia 23 de fevereiro e, depois de ter sido desfalque na partida de ida da final, retornou às atividades com o time para ficar à disposição para o jogo de volta da decisão. Além do retorno de Patrick, o zagueiro Kuscevic também treinou sem restrições, depois de recuperar-se de uma mialgia no quadril.Os demais jogadores foram testados seguindo o protocolo e, apesar do receio de algum contágio após o clássico contra o Corinthians – que foi afetado por um recente surto de Covid-19 – foi confirmado que não há contaminados no elenco alviverde. Portanto, todos estão liberados para o duelo contra o Tricolor Gaúcho.

Após o aquecimento, o Abel e sua comissão realizaram uma atividade tática, com enfoque em transições, marcações e saídas de bola. Dando sequência à prática dos últimos treinos, jovens das categorias de base completaram as movimentações, especialmente em um treino técnico em dimensões reduzidas.