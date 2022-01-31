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Elenco do Palmeiras recebe orientações sobre viagem para o Mundial e adaptação em Abu Dhabi

Verdão busca chegar afinado para disputar competição prioritária da temporada...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 18:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 18:39
O Palmeiras embarca aos Emirados Árabes Unidos na próxima quarta-feira (2) para a disputa do Mundial de Clubes e o clube já iniciou a preparação do elenco para o translado até Abu Dhabi.Na manhã desta segunda-feira (31), antes do treino para o duelo ante o Água Santa, último compromisso antes da competição intercontinental, nesta terça-feira (1), às19h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista, os jogadores se reuniram para receber orientações para a viagem.
Membros do Núcleo de Saúde e Performance do clube informaram o elenco sobre os cuidados e procedimentos da viagem de São Paulo a Abu Dhabi.
Entre os assuntos tratados, está a programação de tarefas antes do voo, durante e na chegada tem como intuito minimizar o jet lag (distúrbio temporário do sono que pode afetar pessoas que viajam rapidamente em vários fusos horários) e adaptar a delegação alviverde o mais rapidamente possível ao fuso horário local, de sete horas à frente de Brasília (DF).
O clube também definiu que o elenco alviverde sairá às 11h (de Brasília) da Academia de Futebol para ir até o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP). O elenco deverá ficar concentrado no CT logo após o duelo contra o Água Santa.Com o adiamento da lista dos 23 atletas que serão inscritos no Mundial pela Fifa até 48 horas antes da estreia do clube, por conta da Covid-19, o técnico Abel Ferreira pediu à diretoria que todos os 27 integrantes do plantel viagem a Abu Dhabi.
O time alviverde é o líder do Grupo C da primeira fase do Paulista, com sete pontos, seguido por Mirassol, Botafogo-SP e Ituano, todos com quatro pontos cada um. Classificam-se os dois melhores de cada grupo para as quartas de final após jogos em turno único contra os rivais das outras chaves.
A estreia do time no Mundial será no dia 8, contra o vencedor do confronto entre Monterrey, do México, e Al Ahly, do Egito, às 13h30 (de Brasília).TABELA
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Crédito: ElencodoPalmeirasduranteotreinodestasegunda-feira,naAcademiadeFutebol(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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