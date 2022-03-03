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futebol

Elenco do Palmeiras festeja 'entrada para a história' com inédita Recopa

Zé Rafael e Weverton projetam que título coloca elenco do Verdão na memória do torcedor...

Publicado em 03 de Março de 2022 às 00:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2022 às 00:50
Após a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico e a conquista do inédito título da Recopa Sul-Americana, os jogadores do Palmeiras admitiram ainda no gramado do Allianz Parque que esperam terem entrado para a história do clube.- Eu acho que fica marcado na historia, nas páginas do clube. Era um título que o Palmeiras ainda não tinha e quando mencionarem essa conquista nosso nome vai estar lá e estaremos marcados - disse o volante Zé Rafael, autor de um dos gols do jogo.
Para o goleiro Weverton, titular em todas as conquistas do Verdão sob o comando de Abel Ferreira, é mais um capítulo da 'bonita história' sendo construída entre esse grupo e a torcida.
- Estou muito feliz. Eu acho que é mais uma historia sendo escrita de uma forma muita bonita. É um legado que a gente pode deixar como atleta para o clube.
Segundo o camisa 21, a conquista tem de ser ainda mais valorizada pelo fato de ter sido alcançada diante da torcida.
- Último titulo que ganhamos aqui foi a Copa do Brasil, mas por conta da pandemia estava vazio, não sentimos esse clima. Hoje estava tudo preparado, tudo muito lindo, jogamos diante de um grande adversário, conseguimos vencer e levantar esse título inédito.
Crédito: QuartotítulodeAbelFerreiranoVerdãomarcaentradadevezdesseelenconahistória(Foto:NelsonAlmeida/AFP

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