Elenco do Palmeiras assiste classificação do Chelsea e projeta final do Mundial

Já na final do Mundial de Clubes, Abel Ferreira e parte de sua comissão técnica foram ao estádio enquanto o restante do elenco do Palmeiras assistiu do hotel a vitória do Chelsea por 1 a 0 sobre o Al-Hilal, nesta quarta-feira (9), que definiu o clube inglês como adversário do Verdão na grande decisão.O Palmeiras nunca enfrentou o Chelsea em toda a sua história. Mas vale lembrar que, esta será a segunda vez que o Verdão enfrenta um time da Inglaterra na final da competição.Isso porquê, em 1999, a equipe foi derrotada pelo Manchester United por 1 a 0, após uma falha do ainda goleiro Marcos, e se despediu sem o título.
Agora, a equipe comandada por Abel tem a chance de coroar uma boa campanha levantando a taça já neste sábado (12). O duelo acontece às 13h30 (horário de Brasília), no Zayed Stadium, em Abu Dhabi.