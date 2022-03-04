Elenco do Mainz tem surto de Covid-19 e partida contra o Borussia Dortmund pela Bundesliga é adiada

Devido ao surto de Covid-19 que vive o elenco do Mainz, a partida contra o Borussia Dortmund que ia acontecer neste domingo teve que ser adiada. A nova data do confronto pela 25ª rodada da Bundesliga está marcada para dia 16 de março, às 18h30, quarta-feira.> Conheça os quatro principais interessados em comprar o Chelsea

O Mainz conta com um total de 19 infectados pela doença, entre jogadores e membros da comissão técnica. Dessa forma, o técnico Bo Svensson, que também é um dos infectados, tinha apenas 14 atletas à disposição.

O regulamento imposto pela Federação Alemã de Futebol diz que é preciso de 15 atletas, incluindo nove jogadores de linha e um goleiro, para a realização da partida na Bundesliga.