Elenco do Internacional ganha folga até quinta-feira

De maneira surpreendente, o Internacional deu folga para os jogadores até a próxima quinta-feira. Na avaliação da diretoria, o grupo de Eduardo Coudet tem apresentado um bom volume de trabalho e por isso ganhou um descanso.E MAIS:Nenê critica eventual retorno do Carioca: 'As vidas importam mais'Diretoria de clube sul-americano é surpreendida com carta dos jogadoresEmmanuel Adebayor vira preocupação no Olimpia; Entenda'Após concluirmos as seis primeiras semanas de treinos físicos, nossa comissão técnica avaliou que atingimos um bom volume de trabalho e decidiu dar um período maior de descanso para os atletas para então retomarmos a segunda metade, já incluindo treinos mais técnicos e táticos, conforme ocorrer a liberação das autoridades’, explicou Rodrigo Caetano.