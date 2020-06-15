Elenco do Internacional ganha folga até quinta-feira

De maneira surpreendente, o Internacional deu folga para os jogadores até a próxima quinta-feira. Na avaliação da diretoria, o grupo de Eduardo Coudet tem apresentado um bom volume de trabalho e por isso ganhou um descanso.E MAIS:Nenê critica eventual retorno do Carioca: 'As vidas importam mais'Diretoria de clube sul-americano é surpreendida com carta dos jogadoresEmmanuel Adebayor vira preocupação no Olimpia; Entenda'Após concluirmos as seis primeiras semanas de treinos físicos, nossa comissão técnica avaliou que atingimos um bom volume de trabalho e decidiu dar um período maior de descanso para os atletas para então retomarmos a segunda metade, já incluindo treinos mais técnicos e táticos, conforme ocorrer a liberação das autoridades’, explicou Rodrigo Caetano.
Esta será a primeira folga longa do elenco Colorado, que retomou os trabalhos no dia 5 de maio e desde então faz treinos diários no Centro de Treinamento Parque Gigante.
Calendário
Ainda não existe previsão para a retomada do Gauchão. Inicialmente, a ideia era que o torneio fosse reiniciado na segunda quinzena de julho, mas a data deve ser alterada. Na quinta-feira, a Federação Gaúcha de Futebol vai realizar uma reunião para tratar do tema. E MAIS: