Elenco do Flamengo treina por 3h e pede para tático se estender; Diego e Arão avançam em recuperação

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo voltou a treinar - e intensamente, por três horas - na tarde desta quinta-feira, no Ninho do Urubu, a três dias do embate diante do Bahia, a ser realizado a partir das 18h15 deste domingo, no Maracanã e pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. As novidades ficam por conta dos avanços de Diego Ribas e Willian Arão, desfalques no último jogo (vitória contra o Santos). Pela primeira vez na semana, Diego treinou com o grupo em tempo integral, ou seja, sem limitações ou restrições quanto à parte física. O camisa 10, que estava em processo de fortalecimento muscular, tende a voltar a ser relacionado já neste fim de semana.

Arão, por sua vez, deve seguir como baixa. No entanto, nesta quinta, dando prosseguimento à fase de transição, participou da primeira parte do treino (aquecimento com bola) junto ao elenco. Depois, seguiu para uma atividade à parte, com membros do departamento médico e preparação física. INTENSIDADE E COBRANÇAS

O Flamengo treinou das 14h30 às 17h30, iniciando com físico-técnico e terminando com tático. O LANCE! apurou que a intensidade e a cobrança foram a tônica da atividade, inclusive com o elenco se manifestando e pedindo para o treino tático continuar, quando Ceni havia finalizado. O treinador reuniu o grupo e o parabenizou pela iniciativa. E o pedido foi atendido.

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