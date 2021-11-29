Elenco do Flamengo se reapresenta, e clube vive expectativa pela definição sobre o futuro de Renato Gaúcho

O elenco do Flamengo se reapresenta nesta tarde, no Ninho do Urubu, para realizar a primeira atividade após a derrota para o Palmeiras na decisão da Libertadores, no sábado. Se, em campo, o time já visa a partida contra o Ceará, pelo Brasileirão nesta terça, fora das quatro linhas o clube definirá o futuro do técnico Renato Gaúcho, aguardado no CT, conforme dito por Marcos Braz.Renato Gaúcho já adotou um tom de despedida. O treinador do Flamengo chorou no vestiário após a derrota para o Palmeiras, por 2 a 1, no Centenário, em Montevidéu, que culminou no título da Libertadores para o adversário.
Contratado em julho, Renato soma 38 partidas pelo Flamengo, sendo 25 vitórias, oito empates e cinco derrotas. Sob seu comando, o time avançou no mata-mata da Libertadores, mas perdeu a decisão. Na Copa do Brasil, o Rubro-Negro caiu na semifinal, para o Athletico, e, no Brasileirão, a equipe está na segunda colocação, mas distante do líder Atlético-MG. Confira a classificação!