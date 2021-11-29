Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Elenco do Flamengo se reapresenta, e clube vive expectativa pela definição sobre o futuro de Renato Gaúcho
futebol

Elenco do Flamengo se reapresenta, e clube vive expectativa pela definição sobre o futuro de Renato Gaúcho

Jogadores voltam a treinar no Ninho do Urubu, nesta tarde, com a expectativa da definição sobre a manutenção ou interrupção do trabalho do técnico Renato Gaúcho no clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2021 às 13:40

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 13:40

O elenco do Flamengo se reapresenta nesta tarde, no Ninho do Urubu, para realizar a primeira atividade após a derrota para o Palmeiras na decisão da Libertadores, no sábado. Se, em campo, o time já visa a partida contra o Ceará, pelo Brasileirão nesta terça, fora das quatro linhas o clube definirá o futuro do técnico Renato Gaúcho, aguardado no CT, conforme dito por Marcos Braz.Renato Gaúcho já adotou um tom de despedida. O treinador do Flamengo chorou no vestiário após a derrota para o Palmeiras, por 2 a 1, no Centenário, em Montevidéu, que culminou no título da Libertadores para o adversário.
Contratado em julho, Renato soma 38 partidas pelo Flamengo, sendo 25 vitórias, oito empates e cinco derrotas. Sob seu comando, o time avançou no mata-mata da Libertadores, mas perdeu a decisão. Na Copa do Brasil, o Rubro-Negro caiu na semifinal, para o Athletico, e, no Brasileirão, a equipe está na segunda colocação, mas distante do líder Atlético-MG. Confira a classificação!
Crédito: RenatoGaúcho,MarcosBrazeBrunoSpindel: futurodotreinadorserádecidido(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados