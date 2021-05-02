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futebol

Elenco do Flamengo reconhece boa fase e parabeniza Michael pelas assistências

Camisa 19 foi elogiado pelo treinador Rogério Ceni e companheiros de Flamengo...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2021 às 10:30
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A fase é boa e Michael tem o reconhecimento devido no Flamengo pelas boas atuações neste início de temporada. Além dos elogios do técnico Rogério Ceni, o camisa 19 também recebeu os agradecimentos dos jogadores após as duas assistências que abriram o caminho para a vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda, neste sábado, na partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca.
Diego, que entrou na etapa final contra o Voltaço, Pedro, que recebeu os passes, e Gerson, que ficou fora da partida por lesão na coxa direita, parabenizaram Michael nas redes sociais após o duelo. Confira as publicações! Michael também usou as redes para celebrar a vitória e agradecer o carinho. Com o resultado, o Flamengo abriu grande vantagem no Carioca: só fica de fora da decisão estadual caso perca por quatro ou mais gols do Volta Redonda no próximo sábado, no Maracanã. Na outra chave, Fluminense e Portuguesa disputam o jogo de ida da semifinal neste domingo. Confira todos os detalhes!Já o elenco rubro-negro se reapresenta no Ninho do Urubu neste domingo e embarca para o Equador, onde enfrenta a LDU na terça, pela Libertadores.

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