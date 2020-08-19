Elenco do Cruzeiro testa negativo para a Covid-19 e está pronto para duelo contra a Chapecoense

O Cruzeiro realizou mais uma bateria de testes para detectar a presença do novo coronavírus em seu elenco. Após comunicar que o zagueiro Arthur foi diagnosticado com a Covid-19, o restante do elenco fez exames e não houve novos casos da doença registrados.

Com o caso de Arthur, que está beem, mas em isolamento, o Cruzeiro registrou quatro casos de Covid-19 em seu grupo de atletas: o zagueiro Léo, o volante Jean e o atacante Vinícius Popó, com todos já recuperados. Time para buscar a quarta vitória na Série B Enderson Moreira terá os retornos de Giovanni, Jean e Welinton, que desfalcaram a equipe em Santa Catarina, contra o Figueirense por problemas físicos. Outra possível novidade deverá ser a presença no banco de reservas do atacante Arthur Caike, recém contratado pelo time mineiro. Com esse cenário, o treinador celeste deve levar a campo o seguinte time contra a Chape para buscar a quarta vitória na Série B: Fábio; Raúl Cáceres, Léo, Cacá e Giovanni; Ariel Cabral, Jadsom, Régis e Maurício; Stênio e Marcelo Moreno.