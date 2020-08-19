Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Elenco do Cruzeiro testa negativo para a Covid-19 e está pronto para duelo contra a Chapecoense
futebol

Elenco do Cruzeiro testa negativo para a Covid-19 e está pronto para duelo contra a Chapecoense

A Raposa encara os catarinenses nesta quinta-feira, 20 de agosto, às 21h, no Mineirão, pela quarta rodada da Série B 2020...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2020 às 16:35

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 16:35

Crédito: A Raposa terá o time principal à disposição para o duelo contra a Chape, nesta quinta-feira, no Mineirão-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro realizou mais uma bateria de testes para detectar a presença do novo coronavírus em seu elenco. Após comunicar que o zagueiro Arthur foi diagnosticado com a Covid-19, o restante do elenco fez exames e não houve novos casos da doença registrados.
Logo, o técnico Enderson Moreira terá a equipe principal à disposição para o confronto contra a Chapecoense, nesta quinta-feira, 20 de agosto, às 21h, no Mineirão, pela quarta rodada da Série B.
Com o caso de Arthur, que está beem, mas em isolamento, o Cruzeiro registrou quatro casos de Covid-19 em seu grupo de atletas: o zagueiro Léo, o volante Jean e o atacante Vinícius Popó, com todos já recuperados. Time para buscar a quarta vitória na Série B Enderson Moreira terá os retornos de Giovanni, Jean e Welinton, que desfalcaram a equipe em Santa Catarina, contra o Figueirense por problemas físicos. Outra possível novidade deverá ser a presença no banco de reservas do atacante Arthur Caike, recém contratado pelo time mineiro. Com esse cenário, o treinador celeste deve levar a campo o seguinte time contra a Chape para buscar a quarta vitória na Série B: Fábio; Raúl Cáceres, Léo, Cacá e Giovanni; Ariel Cabral, Jadsom, Régis e Maurício; Stênio e Marcelo Moreno.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados