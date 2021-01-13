Elenco do Cruzeiro protesta contra atrasos salariais e não se concentra para o jogo contra o Oeste

O Cruzeiro teve mais um dissabor na sua crise sem fim. O elenco celeste, incomodado com os atrasos de salários(duas folhas e meia, mais o 13º sem acerto), não aceitou ficar concentrado na Toca da Raposa II antes do duelo contra o Oeste, nesta quarta-feira, 13 de janeiro, no Independência, pela 34ª rodada da Série B. A falta de pagamento tem gerado atritos internos, inclusive com Luiz Felipe Scolari, que estaria contrariado com a situação e pode até deixar o clube, não cumprido seu contrato, que vai até o fim de 2022 e não possui multa rescisória. A informação foi veiculada inicialmente pelo GE e confirmada pelo L!. Com a mudança na postura do grupo, de dormir no CT na véspera do jogo, como é de praxe, os jogadores irão se apresentar diretamente no estádio, algo mais comum na Europa. A iniciativa veio dos jogadores mais experientes do elenco, que adotaram a ideia, com ciência de Felipão, que não se opôs.