Elenco do Coritiba se apresenta e abre a pré-temporada

Fim das férias do Coritiba. Após um longo período de descanso, o elenco de Gustavo Morínigo compareceu em peso na abertura da pré-temporada.

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No primeiro dia, diretoria e comissão técnica se reuniram com os atletas para conversar e explicar o planejamento da temporada 2022.

Após a conversa na sala de musculação, o grupo foi a campo para atividades físicas e primeiro contato com a bola.

Estreia

O primeiro jogo do Coritiba na temporada 2022 está marcado para o dia 26 de janeiro, quando a equipe encara o Operário-PR, na estreia do estadual.