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futebol

Elenco do Coritiba se apresenta e abre a pré-temporada

Atletas tiveram uma conversa com a comissão técnica e diretoria antes de iniciar os trabalhos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jan 2022 às 11:32

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 11:32

Fim das férias do Coritiba. Após um longo período de descanso, o elenco de Gustavo Morínigo compareceu em peso na abertura da pré-temporada.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No primeiro dia, diretoria e comissão técnica se reuniram com os atletas para conversar e explicar o planejamento da temporada 2022.
Após a conversa na sala de musculação, o grupo foi a campo para atividades físicas e primeiro contato com a bola.
Estreia
O primeiro jogo do Coritiba na temporada 2022 está marcado para o dia 26 de janeiro, quando a equipe encara o Operário-PR, na estreia do estadual.
Crédito: TreinodoCoritibanapré-temporada(Divulgação/Coritiba

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