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futebol

Elenco do Corinthians volta de folga e treina visando o Furacão

Timão tem semana livre visando o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 15:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 15:05
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Após ganhar folga na última terça-feira (17), o elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta quarta-feira (18), no CT Joaquim Grava.
Pela primeira vez, todo o elenco corintiano à disposição participou da atividade visando o Athletico-PR, próximo adversário do clube, neste domingo (22), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Curitiba.
>> Baixe o app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNa última segunda-feira (16), os jogadores do Timão chegaram a trabalhar no Centro de Treinamentos do clube, mas os atletas que foram titulares na vitória por 3 a 1, contra o Ceará, no último fim de semana, fizeram apenas uma atividade regenerativa na parte interna do CT.
Já o treinamento desta quarta-feira (18) foi o primeiro, de fato, com as atenções voltadas ao Furacão. Nele, o técnico Sylvinho promoveu uma atividade técnico-tático em campo aberto, onde os atletas tinham como objetivo acertar dois minigols, colocados na entrada das grandes áreas.
O meia Renato Augusto, que estreou com gol diante do Vozão, mas ainda não tem condições de atuar durante 90 minutos, não foi a campo, já que realizou um treino de força com a equipe de preparação física corintiana.
O elenco do Corinthians volta aos treinamentos na manhã desta quinta-feira (19), depois tem mais duas atividades: na sexta-feira (20), durante na parte da tarde, e sábado (21), novamente no período matutino, quando encerra a preparação para encarar o CAP. Após o último treino, os relacionados viajarão à capital paranaense.

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