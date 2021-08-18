Elenco do Corinthians volta de folga e treina visando o Furacão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Após ganhar folga na última terça-feira (17), o elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta quarta-feira (18), no CT Joaquim Grava.

Pela primeira vez, todo o elenco corintiano à disposição participou da atividade visando o Athletico-PR, próximo adversário do clube, neste domingo (22), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Curitiba.

>> Baixe o app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNa última segunda-feira (16), os jogadores do Timão chegaram a trabalhar no Centro de Treinamentos do clube, mas os atletas que foram titulares na vitória por 3 a 1, contra o Ceará, no último fim de semana, fizeram apenas uma atividade regenerativa na parte interna do CT.

Já o treinamento desta quarta-feira (18) foi o primeiro, de fato, com as atenções voltadas ao Furacão. Nele, o técnico Sylvinho promoveu uma atividade técnico-tático em campo aberto, onde os atletas tinham como objetivo acertar dois minigols, colocados na entrada das grandes áreas.

O meia Renato Augusto, que estreou com gol diante do Vozão, mas ainda não tem condições de atuar durante 90 minutos, não foi a campo, já que realizou um treino de força com a equipe de preparação física corintiana.