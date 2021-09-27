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futebol

Elenco do Corinthians se reapresenta após vitória em Dérbi

Titulares contra o Palmeiras apenas fizeram trabalho regenerativo nesta segunda-feira (27)...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 20:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 20:47
Crédito: Felipe Szpak/Ag.Corinthians
O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta segunda-feira (27), após ganhar folga no domingo (25). No sábado (26), a equipe venceu o Palmeiras por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os titulares no Dérbi até foram a campo na reapresentação, mas apenas uma atividade regenerativo.
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Os demais fizeram uma atividade de rondo, trabalho cujo um grupo que está em superioridade tenta manter a posse contra um de inferioridade, que estará pressionando tentando roubá-la.
A comissão técnica corintiana também promoveu u treino de posse de bola em espaço reduzido.
Após o fim do treinamento, alguns atletas permaneceram no gramado do CT Joaquim Grava orientado pelos auxiliares-técnico Alex Meschini e Doriva.

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