Elenco do Corinthians se manifesta e nega suposta greve: 'Grande mentira'

O noticiário do Corinthians ficou agitado no início desta tarde de quarta-feira, após o ex-jogador Edilson Capetinha, comentarista do programa "Os Donos da Bola", da Band, informar que os jogadores do Timão estariam dispostos a entrar em greve por conta dos atrasos salariais, o que provocou o elenco a se manisfestar, criticar a informação e negar qualquer chance de paralisação.Em meio à concentração em Goiânia para o jogo desta noite, às 19h15, diante do Goiás, pela sétima rodada do Brasileirão-2020, os corintianos liderados por Cássio se reuniram para gravar um vídeo, disponibilizado nas redes sociais, para falar que o que foi divulgado por Edilson é uma "grande mentira" e que não há possibilidade de greve. O goleiro ainda falou em falta de respeito.