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futebol

Elenco do Corinthians se manifesta e nega suposta greve: 'Grande mentira'

Manifestação veio em resposta a uma informação divulgada pelo ex-jogador Edilson, que disse que os jogadores fariam greve caso o clube atrasasse o quarto mês de salários...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 17:44

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 17:44
O noticiário do Corinthians ficou agitado no início desta tarde de quarta-feira, após o ex-jogador Edilson Capetinha, comentarista do programa "Os Donos da Bola", da Band, informar que os jogadores do Timão estariam dispostos a entrar em greve por conta dos atrasos salariais, o que provocou o elenco a se manisfestar, criticar a informação e negar qualquer chance de paralisação.Em meio à concentração em Goiânia para o jogo desta noite, às 19h15, diante do Goiás, pela sétima rodada do Brasileirão-2020, os corintianos liderados por Cássio se reuniram para gravar um vídeo, disponibilizado nas redes sociais, para falar que o que foi divulgado por Edilson é uma "grande mentira" e que não há possibilidade de greve. O goleiro ainda falou em falta de respeito.
- Fala Fiel, estamos aqui neste momento, infelizmente, estamos concentrados para um jogo tão importante, para falar de um assunto chato, uma grande mentira. Estão falando que nós jogadores estamos querendo fazer greve por conta de salários atrasados, é uma grande mentira, uma grande falta de respeito, com nós jogadores e com nossas famílias. Somos jogadores de caráter, sempre honramos a camisa do Corinthians, a gente não aceita esse tipo de mentira, é uma mentira que só atrapalha o clube. As pessoas que estão falando, no meu ponto de vista, só querem conturbar o ambiente e isso é uma grande mentira - disse o camisa 12 sem citar nomes.

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