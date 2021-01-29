Elenco do Corinthians retorna de Salvador na madrugada e treina pela manhã

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Nada de descanso para os jogadores do Corinthians, após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, nesta quinta-feira (28), em jogo atrasado pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O elenco corintiano retornou da capital baiana ainda na madrugada de sexta-feira (29) e pela manhã o técnico Vagner Mancini já comandou atividade no CT Joaquim Grava.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosO Timão só volta a campo na próxima quarta-feira (03), mas o duelo é importantíssimo, contra o Ceará, adversário direto por uma vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores, válido pela 34ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.

Logos às 10h da manhã, os reservas e não relacionados para o duelo contra o Tricolor de Aço fizeram um coletivo em campo reduzido, enquanto os titulares diante o Bahia fizeram apenas um trabalho regenerativo.

Neste sábado (30), os jogadores corintianos ganham folga e retomam as atividades visando o confronto frente ao Vozão no domingo (31).