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Elenco do Corinthians retorna de Salvador na madrugada e treina pela manhã

Titulares fizeram um trabalho regenerativo e reservas um coletivo em campo reduzido, após derrota para o Bahia, fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 15:57

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 15:57

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Nada de descanso para os jogadores do Corinthians, após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, nesta quinta-feira (28), em jogo atrasado pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O elenco corintiano retornou da capital baiana ainda na madrugada de sexta-feira (29) e pela manhã o técnico Vagner Mancini já comandou atividade no CT Joaquim Grava.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosO Timão só volta a campo na próxima quarta-feira (03), mas o duelo é importantíssimo, contra o Ceará, adversário direto por uma vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores, válido pela 34ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.
Logos às 10h da manhã, os reservas e não relacionados para o duelo contra o Tricolor de Aço fizeram um coletivo em campo reduzido, enquanto os titulares diante o Bahia fizeram apenas um trabalho regenerativo.
Neste sábado (30), os jogadores corintianos ganham folga e retomam as atividades visando o confronto frente ao Vozão no domingo (31).
O Corinthians vem de duas derrotas seguidas no Brasileirão e é o nono colocado da competição, com 45 pontos, mesma pontuação do seu próximo adversário, que está no oitavo lugar por ter quatro gols a mais de saldo.

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