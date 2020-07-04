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Elenco do Corinthians faz treino técnico e Jô trabalha reatividade

Timão realizou atividades de enfrentamento na manhã deste sábado no CT Joaquim Grava. Foram mantidos os grupos formados nos dias anteriores. Neste domingo, jogadores folgam...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 16:52

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 16:52

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã deste sábado, o Corinthians deu continuidade à preparação nesta retomada das atividades no CT Joaquim Grava. Enquanto a bola rolava nos campos 2 e 3 pelo quarto dia consecutivo após a liberação, os fisioterapeutas Luciano Rosa e Caio Mello comandaram um trabalho de reatividade com os zagueiros Léo Santos e Danilo Avelar, e com o atacante Jô.A atividade, que aconteceu no Reaction Ball, equipamento que fica ao lado do Lab R9, promoveu situações reais de jogo, fazendo com que os atletas que ainda estão sem ritmo tivessem que dominar a bola atirada por um canhão e finalizar no local indicado com velocidade e precisão.
- É um trabalho importante para quem volta agora e ficou três meses sem contato com bola. Eles treinam a reatividade, mas com bola. É importante para que eles voltem adequadamente - explicou Luciano Rosa.
Já sob o comando de Tiago Nunes, o elenco foi submetido a um trabalho técnico em espaço reduzido, em pequenos grupos formados por cinco atletas. Preservando a formação desses conjuntos baseados nos dias anteriores, o elenco se alternou entre essa atividade e pequenas corridas de tiros curtos de distância, relacionados ao treinamento físico e de resistência.
Após a primeira semana de treino com bola, os jogadores corintianos ganham folga neste domingo e se reapresentam na próxima segunda-feira para dar continuidade ao trabalho de preparação na retomada do futebol. Por enquanto, ainda não há uma data prevista para o reinício do Paulistão, competição mais próxima de voltar, nem para as outras, como o Brasileirão.

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