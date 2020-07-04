Elenco do Corinthians faz treino técnico e Jô trabalha reatividade

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã deste sábado, o Corinthians deu continuidade à preparação nesta retomada das atividades no CT Joaquim Grava. Enquanto a bola rolava nos campos 2 e 3 pelo quarto dia consecutivo após a liberação, os fisioterapeutas Luciano Rosa e Caio Mello comandaram um trabalho de reatividade com os zagueiros Léo Santos e Danilo Avelar, e com o atacante Jô.A atividade, que aconteceu no Reaction Ball, equipamento que fica ao lado do Lab R9, promoveu situações reais de jogo, fazendo com que os atletas que ainda estão sem ritmo tivessem que dominar a bola atirada por um canhão e finalizar no local indicado com velocidade e precisão.

- É um trabalho importante para quem volta agora e ficou três meses sem contato com bola. Eles treinam a reatividade, mas com bola. É importante para que eles voltem adequadamente - explicou Luciano Rosa.

Já sob o comando de Tiago Nunes, o elenco foi submetido a um trabalho técnico em espaço reduzido, em pequenos grupos formados por cinco atletas. Preservando a formação desses conjuntos baseados nos dias anteriores, o elenco se alternou entre essa atividade e pequenas corridas de tiros curtos de distância, relacionados ao treinamento físico e de resistência.