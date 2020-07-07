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Elenco do Corinthians é separado por setores em treinamento nesta terça

Comissão técnica realizou atividade com divisão de grupos separados por defensores, meio-campistas e atacantes. Exercício entre ataque contra defesa fechou atividade...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 16:41

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 16:41

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O elenco do Corinthians realizou atividades divididas nesta terça-feira (7), no CT Dr. Joaquim Grava. Isso porque o técnico Tiago Nunes organizou um treinamento em que se iniciou com divisão de grupos separados por defensores, meio-campistas e atacantes.
Inicialmente, enquanto zagueiros e laterais aprimoravam fundamentos defensivos, meias e atacantes repetiram finalizações para, em seguida, todo o grupo se juntar e realizar o ataque contra defesa.
Uma das novidades no treinamento foi a presença do zagueiro Léo Santos, que se recuperava de uma fratura no joelho direito desde setembro. Ele deu entrevista ao site oficial do clube e demonstrou alegria e ansiedade pelo retorno aos trabalhos.
- Eu nem consegui dormir ontem porque sabia que ia treinar com o grupo. Meu pai ficou muito feliz porque viu essa cena, de eu acordando para ir treinar com bola. O Clube me deu todo respaldo. O fisioterapeuta, o Caio (Mello), me ajudou durante toda a pandemia. Ele ficou só para cuidar de mim. Agora fico feliz com o retorno e posso treinar com o grupo - destacou o defensor de 21 anos, revelado na base do clube
O elenco ainda terá treinos até sábado, sempre pela manhã. A folga será no domingo.

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