Elenco do Corinthians calça chuteiras e faz circuito físico no gramado do CT

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians voltou a trabalhar na manhã desta quarta-feira no CT Joaquim Grava dando continuidade às avaliações físicas do elenco de olho na retomada do futebol, que ainda não tem data para acontecer. Dessa vez, a novidade nos treinos foi a utilização de chuteiras por parte dos jogadores, mesmo sem exercícios com bola. A intenção é ajudar na readaptação à pisada no gramado.Vale lembrar que durante o isolamento social e na última terça-feira, primeiro dia de avaliações, o calçado utilizado era tênis. Segundo o preparador físico do clube, Anselmo Sbragia, isso faz parte de um planejamento da comissão técnica a fim de evitar problemas quando os treinos mais intensos voltarem.

- Estamos fazendo uma readaptação deles neste calçado, que tem um solado mais duro, é diferente. Nosso planejamento é já usar nesta semana em alguns testes para quando, na próxima semana, quando os treinamentos forem mais intensos, ocorra uma adaptação e menos problemas futuros para os jogadores - declarou o profissional para a Corinthians TV.E MAIS:Corinthians comemora os primeiros gols de Romarinho contra o rivalMédico do Timão diz não se assustar com muitos infectados no clubeCorinthians quita dívida com clube uruguaio e evita sanções na FifaSaiba como o Corinthians pode ser afetado na briga de Jô com ex-clubeApós primeiros testes, Jô relata sua emoção na volta ao CorinthiansCom Jô, elenco do Corinthians tem primeiro dia de avaliações físicasAssim como na última terça-feira, os 20 atletas disponíveis (veja lista abaixo) foram divididos em três grupos e trabalharam, sob as orientações da comissão técnica, nos campos 1, 3 e 4. Eles fizeram circuitos no gramado e deram sequência às avaliações físicas que serão realizadas ao longo da semana.

Estiveram no CT: Boselli, Bruno Méndez, Camacho, Cantillo, Ederson, Everaldo, Fagner, Gabriel, Gil, Guilherme Castellani, Janderson, Jô, Luan, Lucas Piton, Matheus Davó, Michel Macedo, Pedro Henrique, Ramiro, Richard e Sidcley.

Enquanto isso, os jogadores afastados por terem sido diagnosticados com coronavírus seguem com os treinamentos dentro de suas casas, supervisionados pelo preparador físico Michel Huff. Todos estão assintomáticos e precisarão cumprir um isolamento de dez dias até ganharem anticorpos.