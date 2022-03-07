Elenco do Botafogo tenta mostrar sua força no primeiro jogo da equipe na 'era John Textor'

Mesmo com a classificação confirmada para a semifinal do Campeonato Carioca, sobram expectativas para o Botafogo em torno do confronto com o Volta Redonda, nesta segunda-feira (7). No primeiro jogo da "Era John Textor", o elenco que vai a campo no Nilton Santos tenta mostrar que tem condições para fazer parte do projeto da nova gestão. Ao que tudo indica, jogadores mais jovens tendam a peramencer no clube para serem observados. Vindo de atuações oscilantes, Kanu luta para retomar a sequência de jogos que fez com que ele despertasse a atenção de outros clubes.

A lista de promessas ainda passa por Kayke, jogador de 21 anos que tem evoluído na transição do meio para o ataque. Destaque do Alvinegro na Copinha, Raí, de 19 anos, teve bons momentos ao ser acionado. Em meio à ansiedade natural, ambos lutam para galgarem um espaço entre os titulares e conseguirem se impor em campo.

Os holofotes da torcida botafoguense também estão voltados para Matheus Nascimento. O jogador de 18 anos tem cinco gols na Taça Guanabara e em sua trajetória tem se destacado tanto pelo poder de decisão quanto pela abnegação em campo.

Outros jogadores do elenco se empenham para garantirem um espaço nesta mudança interna de ares pela qual passará o Botafogo. Além dos jovens, há desde destaques como Gatito Fernández e Chay a jogadores contratados há pouco tempo, como Erison.

O Botafogo também sabe de sua situação na Taça Guanabara. Com uma vitória por um placar dilatado, ultrapassar o Vasco nesta rodada e assumir a terceira colocação.