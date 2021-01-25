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Elenco do Borussia Dortmund terá redução salarial por conta de crise financeira causada pela Covid-19

Equipe alemã atualmente gasta R$ 86,8 milhões por mês com salários, mas reduzirá vencimentos em 10%. Com jogos com portões fechados, equipe deixa de lucrar bastante...

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 15:49

LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 15:49
Crédito: INA FASSBENDER / POOL / AFP
A pandemia causada pela Covid-19 segue trazendo prejuízo no mundo do futebol, principalmente no aspecto financeiro. Na Alemanha, além dos portões continuarem fechados para o público, as equipes encontram dificuldades para honrar com seus compromissos, como é o caso do Borussia Dortmund.
+ Veja a tabela da BundesligaSegundo a imprensa local, o clube acertou com os atletas uma nova redução salarial por conta da crise financeira causada pela doença. De acordo com o jornal "Ruhr Nachrichten", os atletas sofrerão um corte de 10% em seus vencimentos, ainda sem data para que tudo seja reestabelecido.
O diário ainda afirma que enquanto os torcedores não puderem voltar ao Signal Iduna Park, os salários não poderão ser pagos de forma integral. Sem público, o Borussia Dortmund deixa de ganhar 4 milhões de euros por jogo (R$ 26,7 milhões). A folha mensal da equipe é avaliada em 13 milhões de euros (R$ 86,8 milhões).
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Esta não será a primeira redução salarial na equipe aurinegra. No início da pandemia, quando o futebol foi interrompido, o corte foi de 20%. Com a volta do futebol, a redução caiu para 10%, até que tudo foi normalizado. Agora, porém, a direção decidiu por uma nova redução.
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