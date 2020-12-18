Elenco abelizado! Jogadores do Palmeiras elogiam o trabalho de Abel Ferreira

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O início de Abel Ferreira no Palmeiras tem sido elogiado tanto pela torcida quanto pela imprensa. E entre os jogadores não é diferente. E entre os jogadores não é diferente. Nos últimos dias, diversos atletas do Palmeiras deram declarações exaltando o trabalho do treinador português.

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O meia Gustavo Scarpa, por exemplo, vem ganhando oportunidades como titular e tem correspondido à altura, recuperando a boa fase. Ele comentou sobre o atual trabalho em entrevista coletiva na última quinta-feira (17):

- A gente sente o respaldo dele, sentimos que ele confia muito no grupo e não permite que nada externo nos atrapalhe. A gente gosta bastante que ele foca na questão tática, o que a gente faz dentro de campo. O extracampo ele deve resolver fora daqui, com quem tem poder pra fazer alguma coisa. Como a nossa função é jogar, é nisso que ele foca com a gente. O diferencial é que ele treina igual a equipe titular e a reserva, então todos sabemos o que temos que fazer dentro de campo - afirmou o camisa 14.

>> Confira o chaveamento completo da Libertadores- Eu não pensava mais em jogar esse ano, pensava que ia precisa arrumar outra alternativa, pois tive poucas oportunidades antes do Abel chegar. Me mantive com a cabeça boa e trabalhando pra que eu pudesse aproveitar quando tivesse uma oportunidade, demorou pra chegar, mas estava preparado. Estou muito feliz em poder dar a volta por cima - completou Scarpa.

O atacante Breno Lopes, recém-chegado do Juventude, elogiou o modo como Abel Ferreira trata os jogadores, em entrevista concedida recentemente à ESPN:

- Ele é um professor muito bacana. Quando eu cheguei (do Juventude), ele me chamou na sala e disse que o Palmeiras tinha interesse na minha contratação depois que Wesley machucou. Eles precisavam urgente de um atacante. O Abel está sempre rindo e brincando, e, por isso, os jogadores se sentem muito à vontade com ele - disse Breno Lopes.

- Quando você joga contra times fechados, precisa ter várias ideias. Se você tentar por dentro e estiver fechado, tem que ter outras opções. Para cada jogo, bota um plano e dá certo. A gente vê que o que ele fala sempre acontece no jogo. As ideias dele no futebol são fantásticas - completou o camisa 39.

Por fim, Gabriel Menino também exaltou Abel Ferreira publicamente nos últimos dias, em entrevista aos canais Fox Sports:

- O Abel é diferente, é um treinador diferente, não que o Luxemburgo não seja, mas as ideias e planos são diferentes e estão me ajudando. Eu converso muito com ele nos treinos, ele me dá dicas pois também foi lateral, falou que tenho potencial e muito a aprender. É um cara fantástico, compro as ideias dele - afirmou a jovem promessa palmeirense.

- Todos entram em campo sabendo o que têm que fazer. Ele pega um dia antes, ou mesmo no dia do jogo, e conversa com cada um, explica o que tem que fazer, então entramos em campo e fazemos o que ele pede - concluiu o camisa 25.

De fato, as falas dos próprios atletas passam a impressão de que o vestiário do Palmeiras está unido e focado para enfrentar os próximos desafios da temporada. Nas 13 partidas que fez sob o comando de Abel Ferreira, o Verdão conquistou 76,9% dos pontos que disputou (nove vitórias, três empates e uma derrota), marcando 29 tentos e sofrendo apenas sete.