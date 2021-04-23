Eleito o melhor em campo, Cazares elogia Fred após empate do Fluminense: 'Ele é artilheiro'

Nesta quinta-feira, o Fluminense estreou na Libertadores contra o River Plate, no Maracanã, e acabou empatando em 1 a 1 com a equipe argentina. Autor da bela assistência para o gol de Fred, Cazares entrou na etapa final e mudou o contexto do jogo a favor do Tricolor. Em entrevista após o término da partida, o equatoriano falou sobre a parceria com o 9 do Flu, elogiou o elenco, mas ratificou que não era o resultado desejado.
- Eu sabia que ele iria fazer a diagonal (Fred), por isso tinha que colocar a bola na frente, e, como falam que ele é matador e artilheiro também, a única coisa que eu posso fazer e deixa-lo na cara do gol para ele comemorar, né - disse Cazares, após ser perguntado sobre o entrosamento com Fred, uma vez que os dois jogaram juntos no Atlético-MG.
Sobre o empate, o atleta ratificou a importância da equipe ter ido atrás do resultado, apesar de não ter sido o resultado desejado.
- Feliz pelo empate, mas nós queríamos a vitória. Porém, é futebol, acontece, agora é ficar tranquilo, trabalhar mais e se esforçar, porque é Libertadores e ainda tem muita coisa pela frente.
Ainda em contanto com a imprensa, Cazares comentou sobre a qualidade do River Plate, no entanto, afirmou que o elenco do Flu também é forte e pode se sobressair na competição.
- Sabemos que o River Plate vem sendo um dos favoritos a seis, sete anos (na Libertadores), mas a gente tem elenco e tem time para brigar por muita coisa. Então, é só focar no trabalho que as coisas vão acontecer - completou o meio campista.
Pela Libertadores, o Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h (de Brasília), contra o Independiente Santa Fé (COL), no Estádio Metropolitano de Techo, na Colômbia. Porém, neste domingo a equipe de Roger Machado vai duelar contra o Madureira, às 11h05, no Maracanã, em partida válida pela última rodada da Taça Guanabara.