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Eleito o melhor da Supercopa do Brasil, Arrascaeta é premiado com carro avaliado em R$ 200 mil

Rubro-Negro foi bicampeão da Supercopa do Brasil após vencer o Palmeiras nos pênaltis; uruguaio marcou o primeiro gol do clube carioca no histórico duelo no Mané Garrincha...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 14:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2021 às 14:59
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
- Jogo muito difícil. Palmeiras é um time muito qualificado, mas temos um grande goleiro, que mostrou isso mais uma vez. Saímos muito felizes - disse Arrascaeta, ao canal "SporTV", emendando a respeito do brilho de Diego Alves:
- Acreditamos muito nele. Grande pegador de pênalti. Tinha ficado um pouquinho difícil, mas ele mostrou mais uma vez que é um dos melhores.
Diego Alves, cabe destacar, foi o protagonista na disputa da marca da cal: defendeu três cobranças.
Com o título, além do carro cedido a Arrascaeta, o Flamengo leva ainda R$ 5 milhões de premiação, paga pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Agora, o Flamengo de Arrascaeta e Diego Alves volta o foco para o Carioca. O próximo jogo não valerá troféu, mas sempre é encarado como uma decisão. Nesta quarta, às 21h, o time de Rogério Ceni enfrenta o Vasco, em clássico válido pela 9ª rodada da Taça Guanabara, no Maracanã.

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