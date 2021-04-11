Eleito o melhor da Supercopa do Brasil, Arrascaeta é premiado com carro avaliado em R$ 200 mil

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

- Jogo muito difícil. Palmeiras é um time muito qualificado, mas temos um grande goleiro, que mostrou isso mais uma vez. Saímos muito felizes - disse Arrascaeta, ao canal "SporTV", emendando a respeito do brilho de Diego Alves:

- Acreditamos muito nele. Grande pegador de pênalti. Tinha ficado um pouquinho difícil, mas ele mostrou mais uma vez que é um dos melhores.

Diego Alves, cabe destacar, foi o protagonista na disputa da marca da cal: defendeu três cobranças.

Com o título, além do carro cedido a Arrascaeta, o Flamengo leva ainda R$ 5 milhões de premiação, paga pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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