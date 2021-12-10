Eleito melhor meia do Brasileirão pelo Bola de Prata, Raphael Veiga, do Palmeiras, almeja Seleção

Um dos principais nomes do Palmeiras em 2021, o meia Raphael Veiga foi eleito o melhor da sua posição no Campeonato Brasileiro pelo prêmio "ESPN Bola de Prata Sportingbet", na última sexta-feira (10). Para dar passos maiores, o atleta palmeirense agora almeja vestir a camisa da Seleção Brasileira. Monitorado pelo técnico Tite, o meia, no entanto, ressalta que a condição para ser lembrado à Seleção está em manter o bom momento na próxima temporada.

- Sonho que está muito vivo no meu coração. Desejo não só meu, mas de todo mundo que sonha em ser jogador de futebol. Essa convocação passa muito pelo que eu vivo no momento, então espero continuar fazendo o meu trabalho para, quem sabe, no futuro - disse o jogador em entrevista coletiva virtual após a premiação.

Veiga acredita que o grupo do Palmeiras e o técnico Abel Ferreira são fundamentais para a manutenção da boa fase do camisa 23, mas que a constância está incialmente no próprio jogador não se deixar levar por dúvidas.

- Primeiro é se dedicar no que faz. Acredito muito que a equipe e o Abel me ajudaram muito estar no momento de hoje, mas acredito que é ter convicção no trabalho, não deixar as dúvidas em algumas momento, porque para ganhar esse prêmio tem que ser constante - afirmou Veiga.

Em 2021, Raphael Veiga teve exatamente a mesma marca de gols e assistências que na temporada passada, foram 18 bolas nas redes e quatro passes direto para gols. Diante das estatísticas o meia considera as últimas temporadas como as melhoras que teve como profissional.

- Temporada para o Palmeiras muito importante, para mim também. Conquistamos a Libertadores, pode passar anos e anos... Falando no momento individual, muito importante. Feliz com esse prêmio, números, gols, assistências, são os melhores anos da minha carreira. Espero continuar vindo aqui e ganhar esse prêmio muito importante - pontuou Raphael.

Raphael Veiga terminou 2021 como o artilheiro palmeirense na temporada, com 18 gols, e também no Campeonato Brasileiro, com 10.