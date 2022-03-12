Eleito melhor jogador da partida, Talles Magno vive boa fase no New York City

O New York City FC venceu o CF Montréal por 4 a 1 e o atacante brasileiro Talles Magno, de 19 anos, foi eleito o melhor jogador da partida. A cria do Vasco da Gama vive uma boa fase na equipe norte-americana e apresenta bons números neste ano. A cada jogo o garoto vem amadurecendo e tem mostrado todo seu talento, que fez surgir o apelido de 'mágico' quando atuou no time carioca. Nesta temporada, disputou seis partidas como titular, marcou três gols e deu uma assistência.​​No ano passado, Talles foi fundamental na conquista da Conferência Leste, quando fez o gol do título contra o Philadelphia Union e, também, na final da MLS ao converter um pênalti para garantir a conquista contra o Portland Timbers. Assim, a joia brasileira se tornou o mais jovem a ser campeão do torneio