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Eleito melhor jogador da partida, Talles Magno vive boa fase no New York City

Cria do Gigante é titular da equipe norte-americana e apresenta bons números no início da temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2022 às 20:51

Publicado em 12 de Março de 2022 às 20:51

O New York City FC venceu o CF Montréal por 4 a 1 e o atacante brasileiro Talles Magno, de 19 anos, foi eleito o melhor jogador da partida. A cria do Vasco da Gama vive uma boa fase na equipe norte-americana e apresenta bons números neste ano. A cada jogo o garoto vem amadurecendo e tem mostrado todo seu talento, que fez surgir o apelido de 'mágico' quando atuou no time carioca. Nesta temporada, disputou seis partidas como titular, marcou três gols e deu uma assistência.​​No ano passado, Talles foi fundamental na conquista da Conferência Leste, quando fez o gol do título contra o Philadelphia Union e, também, na final da MLS ao converter um pênalti para garantir a conquista contra o Portland Timbers. Assim, a joia brasileira se tornou o mais jovem a ser campeão do torneio
Na próxima terça (15), o New York City enfrentará o Comunicaciones, pelo jogo de volta na Liga dos Campeões da Concacaf. Os americanos construíram a vantagem de 3 a 1 no primeiro duelo.
Crédito: TallesMagno,eleitomelhorjogadordapartidacontraoCFMontréal-Divulgação/TwitterNYCFC

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