Eleito craque do jogo contra o Santo André, Fagner valoriza vitória do Corinthians: 'Feliz pelo resultado'

Eleito craque do jogo na vitória por 1 a 0 do Corinthians diante do Santo André, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o lateral-direito Fagner valorizou os pontos conquistados pelo Timão no Estádio Bruno José Daniel.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos

O camisa 23 reconheceu que o Alvinegro não fez uma partida perfeita na pressão e a marcação, mas ficou satisfeito pelo resultado fora de casa, já que o clube não vencia longe da Neo Química Arena desde 28 de agosto de 2021.

- A gente fica feliz pelo resultado, a gente sabe que é importante fazer suas correções com vitória. Primeiro tempo imprimiu um ritmo bom, nos últimos cinco, sete minutos demos um pouco de espaço para o Santo André. No segundo tempo, natural pelo placar, eles fecharam os externos e adiantaram os laterais, isso dificultou a pressão e a marcação. Precisa corrigir essa pressão e a conclusão lá na frente para ampliar o placar e consequentemente fazer mais gols - disse o defensor.

> TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos do Timão

Fagner realizou cinco cruzamentos, completou 60 passes e fez duas interceptações. Ainda, a jogada que originou o pênalti foi iniciada por um bom lançamento do camisa 23 para Gustavo Silva.

O próximo compromisso do Corinthians no Paulistão é o clássico contra o Santos, quarta-feira (2), às 21h35, na Neo Química Arena.