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Eleições do Barcelona: Joan Laporta vence e é de novo presidente do clube

O espanhol de 58 anos já foi presidente do Barcelona entre 2003 e 2010 e concorreu nas últimas eleições, sendo superado por Josep Maria Bartomeu...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 19:17

LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2021 às 19:17
Crédito: AFP
Neste domingo, ocorreram as eleições para a presidência do Barcelona. O político Joan Laporta, de 58 anos, foi eleito mais uma vez como presidente do clube catalão. Entre os anos de 2003 e 2010, Laporta também foi presidente participando das conquistas de duas Champions League, um Mundial, quatro La Ligas, uma Copa do Rei e quatro Supercopas da Espanha.
> Confira a tabela da La LigaApós o anúncio que Laporta havia alcançado os números para a eleição definitiva, os outros dois candidatos - Víctor Font e Toni Freixa - parabenizaram o novo presidente. A eleição ocorreu em uma semana conturbada para o Barcelona, após Josep Maria Bartomeu, ex-presidente que renunciou o cargo em outubro de 2020, ser preso por suspeita de envolvimento no caso do 'Barçagate'. Mesmo com a definição de Joan Laporta como novo presidente do Barcelona, as urnas ainda estão sendo apuradas. Faltam aproximadamente 20% do número total de votos.

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