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Eleição Vasco: Campello pretende discutir com Leven Siano e Jorge Salgado a transição presidencial

Atual mandatário afirmou em sua rede social que já procurou os dois candidatos para uma conversa na próxima segunda. Julgamento no dia 17 pode definir as eleições do clube...

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 14:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 dez 2020 às 14:19
Crédito: Campello já procurou os dois candidatos e quer discutir processo de transição (Paulo Fernandes/Vasco.com.br
Nas redes sociais, o atual presidente do Vasco, Alexandre Campello, afirmou que procurou Leven Siano e Jorge Salgado para discutir sobre a transição no comando do Vasco para o próximo triênio. Segundo o mandatário, as conversas terão início na segunda-feira antes mesmo da decisão da justiça sobre o nome que irá presidir o clube entre 2021 e 2023.
- Tomei a iniciativa de conversar há pouco com Jorge Salgado e Leven Siano para iniciarmos, a partir de segunda-feira, o processo de transição antes mesmo que a Justiça se posicione quanto às eleições. Creio ser esta a medida mais sensata e que melhor atende aos interesses do clube - disse. Com a iniciativa de Campello, Leven Siano postou algumas mensagem em sua rede social confirmando o contato, porém reclamou da presença do adversário na reunião. Além disso, ele citou que o mandato do atual presidente foi exercido por meio de uma ordem liminar do TJ/RJ.
- Confirmo que fui procurado por Campello para tomar pé da situação. Repudio, porém, convidar outro agente político em desrespeito às ordens judiciais em vigor do TJ/RJ e do STJ e a insistência em não reconhecer minha legitimidade como eleito, o que mantém novos parceiros afastados - criticou.
Lembre-se que o atual mandato de Campello foi todo exercido por força de uma ordem liminar do TJ/RJ, de forma que vento que venta lá não venta cá, o que é incoerente. Aceitei, contudo, ir ao clube com executivos coletar informações para efetivar o planejamento a partir da posse.
Ficou ressalvado por Campello que a tomada de pé estará limitada ao compartilhamento de informações administrativas somente, sem qualquer possibilidade de interação no futebol, de forma que a responsabilidade integral estará com ele até a data da posse - criticou. A indefinição nas eleições do Vasco segue na justiça e no próximo dia 17 de dezembro está previsto o julgamento do colegiado de desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ). que pode definir as eleições de vez as eleições do clube e definir o nome que comandará o Gigante da Colina no triênio 2021/2023.
Vale lembrar que o pleito segue judicializado devido a uma série e fatos que ocorreram desde o início do mês de novembro. Em primeiro lugar, uma votação presencial ocorreu no dia 7 de novembro, em São Januário, sendo interrompida restando poucas horas para o fim em virtude de uma liminar do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Apesar disso, os membros da mesa diretora decidiram fazer a contagem dos votos e o candidato Leven Siano, da chapa 'Somamos' ficou à frente dos adversários.
Com a decisão do STJ, uma nova eleição foi marcada para o dia 14 de novembro, de maneira virtual, porém apenas com os candidatos Jorge Salgado e Júlio Brant, já que Leven Siano, Alexandre Campello e Sérgio Frias decidiram não participar deste pleito.
Por fim, após a contagem dos votos, o candidato Jorge Salgado, da chapa 'Mais Vasco' foi o mais votado dessa segunda eleição. No entanto, o STJ determinou que o caso retornasse ao TJ-RJ e a indefinição persiste com acusações e alfinetadas de ambos os lados e uma verdadeira guerra política.

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