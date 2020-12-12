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futebol

Eleição no Santos tem manhã tranquila e candidatos votando

Postulantes ao cargo máximo do Peixe se dividiram entre votação presencial, na Vila Belmiro, e online...

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 13:53

LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 13:53
Crédito: Fábio Lázao/Lancepress
A manhã de votação à presidência do Santos foi tranquila, com mais de 3 mil sócios votando online e um fluxo leve de pessoas na Vila Belmiro, para depositarem as suas cédulas presencialmente. Todos os candidatos ao cargo exerceram os seus direitos nos primeiros momentos dos dias. Andrés Rueda, Fernando Silva e Ricardo Agostinho optaram por votar de maneira virtual, já Daniel Curi, Milton Teixeira Filho e Ricardo Agostinho compareceram ao estádio Urbano Caldeira.
Um sistema de precaução referente a pandemia do novo coronavírus foi instalado na Baixada Santista, onde se prevê um maior fluxo de pessoas votando - na sede da Federação Paulista de Futebol, em São Paulo, onde uma urna foi instalada a previsão é de 128 pessoas registrando as suas escolhas. Na Vila Belmiro, metade das urnas foram instaladas no Ginásio Athiê Jorge Cury, onde geralmente todas são inseridas, e o restante foi montada no Salão de Mármore. Um sistema de entrada especial também foi inserido para evitar aglomerações.

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