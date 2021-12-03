Eleição Flamengo - Quem são os candidatos à presidência do clube e quais são as principais propostas

O Flamengo tem eleição marcada para este sábado, dia 4, e, após as entrevistas exclusivas, o LANCE! traz um perfil e as principais propostas divulgadas pelos candidatos nos respectivos planos de governo. O pleito para o triênio 2022/24 oferece quatro opções: Marco Aurélio Asseff (Chapa Azul), Ricardo Hinrichsen (Chapa Branca), Rodolfo Landim (Chapa Roxa) e Walter Monteiro (Chapa Ouro).CHAPA BRANCA “FLAMENGO SEM FRONTEIRAS”

Os candidatos: Presidente do Conselho Diretor do Flamengo: Ricardo Hinrichsen Vice-Presidente do Conselho Diretor do Flamengo: Bernardo MarquesPresidente da Assembleia Geral do Flamengo: Pablo Malheiros da Cunha FrotaVice-Presidente da Assembleia Geral do Flamengo: Pablo de Martino Pazos

Quem são:Ricardo Hinrichsen:É administrador, especialista em marketing esportivo, consultor com mais de 30 anos de experiência em branding e avaliação econômica de ativos intangíveis. Foi Vice-Presidente e Diretor Executivo de Marketing do Clube de Regatas do Flamengo, e CMO da Confederação Brasileira de Basketball.

Bernardo Marques: Médico graduado em Medicina pela Universidade de Uberaba – MG, com especialização em Cardiologia Clínica e em Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. É fundador do Grupo Flamengo Sem Fronteiras e sócio proprietário do Flamengo desde 2020.

Na introdução do Plano de Governo da chapa, estão destacadas quatro metas: ampliação do quadro associativo; diversificação de receitas; profissionalização da gestão; e foco estratégico na busca de parcerias de investimento.

As informações acima, assim como os capítulos sobre Visão Geral, Marketing, Futebol, Gestão e Gávea & EO estão disponíveis no portal da "Chapa Branca - Flamengo Sem Fronteiras". Para acessar, basta clicar aqui.

Confira a entrevista exclusiva de Ricardo Hinrichsen ao LANCE! clicando aqui.CHAPA OURO “FLAMENGO MAIOR”

Os candidatos: Presidente do Conselho Diretor do Flamengo: Walter de Oliveira MonteiroVice-Presidente do Conselho Diretor do Flamengo: Claudia Simas do CoutoPresidente da Assembleia Geral do Flamengo: Rubem Ricardo Outeiro de Azevedo LimaVice-Presidente da Assembleia Geral do Flamengo: David Butter Nunes

Quem são:Walter Monteiro: ​Formado em Direito pela UERJ, tem especializações pela Universidade da California, Universidade de Castilla-La Mancha, UMSA Buenos Aires, COPPEAD-UFRJ e FGV. Foi membro das comissões de finanças do Conselho Deliberativo e do Conselho de Administração do Flamengo. Radicado em Porto Alegre desde 2007, foi presidente da FLA RS por oito anos. Antes, diretor da Fla Manguaça.

Claudia Simas:Analista de Relações Internacionais e Especialista em Logística Internacional e Comércio Exterior. Tem mais de 20 anos de experiência na iniciativa privada atuando nos departamentos de compras e logísticas de empresas líderes em seus seguimentos de mercado como Globosat Programadora, Infoglobo Comunicações, Michelin América do Sul e no Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

No portal da chapa, estão destacados quatro pontos como "os quatro pilares": Abertura Plena; Cidadania Plena; Democracia Plena; e Profissionalismo Pleno.

As informações acima, assim como o Plano de Metas da "Chapa Ouro - Flamengo Maior" estão disponíveis aqui. Entre as principais propostas e compromissos, estão o crescimento do colégio eleitoral, a modificação da governança do clube e a profissionalização do departamento de futebol.

Confira a entrevista exclusiva de Walter Monteiro ao LANCE! clicando aqui.CHAPA AZUL “SEMPRE FLAMENGO”

Os candidatos: Presidente do Conselho Diretor do Flamengo: Marco Aurelio AsseffVice-Presidente do Conselho Diretor do Flamengo: Juliane Garcez MusacchioPresidente da Assembleia Geral do Flamengo: Michel HelalVice-Presidente da Assembleia Geral do Flamengo: Wellington Lúcio de Souza Nery

Quem são: Marco Aurélio Asseff: Advogado criminalista e desportivo, é membro Consultor da Comissão Nacional de Direito Desportivo da OAB Federal, Conselheiro do Flamengo e membro do Conselho de Administração, poder que presidiu em 2015, em ano de eleição. Foi eleito o sócio benemérito mais jovem do clube por seus serviços prestados.

Juliane Musacchio:Advogada e médica formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com com Doutorado e Mestrado pela UFRJ, MBA Executivo pela Coppead/UFRJ com módulo internacional na Università di Bologna. É sócia do Flamengo desde os 4 anos.

A "Chapa Azul - Sempre Flamengo" ainda não disponibilizou o Plano de Governo para o triênio 2022/24 ao público. Contudo, nas redes sociais, o candidato Marco Aurélio Asseff tem compartilhado propostas da gestão.

Entre elas estão a extinção do "Comitê de Futebol", a garantia ao associado do clube a prioridade equivalente ao plano mais alto do programa de sócio-torcedor na compra de ingressos e a criação da vice-presidência médica.

Confira a entrevista exclusiva de Marco Aurélio Asseff ao LANCE! clicando aqui.CHAPA ROXA “UNIFLA”

Os candidatos:Presidente do Conselho Diretor do Flamengo: Luiz Rodolfo Landim MachadoVice-Presidente do Conselho Diretor do Flamengo: Rodrigo Villaça Dunshee de AbranchesPresidente da Assembleia Geral do Flamengo: Carlos Henrique Fernandes dos SantosVice-Presidente da Assembleia Geral do Flamengo: Gustavo Gomes Fernandes

Quem são:Rodolfo Landim:Engenheiro especializado em petróleo, comandou a BR Distribuidora e lançou a OGX. Sócio do Flamengo desde 1972, Landim ocupou a vice-presidência de Planejamento e Orçamento no triênio 2013/2015 e foi eleito presidente para o triênio 2019/21.

Rodrigo Dunshee:Advogado, é o atual vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, sendo eleito para o triênio 2019/21. Participa ativamente da política do Flamengo desde 1992. Foi vice-presidente geral do clube por três meses, em 1998, e presidente de Conselho Deliberativo entre 2015 e 2018.

A "Chapa Roxa - UniFla" não disponibilizou o Plano de Governo para o triênio 2022/24. O prtal da chapa também está fora do ar, mas, nas redes sociais, o grupo de situação tem destacado os feitos da diretoria desde 2019, quando assumiu a presidência do Flamengo.

Atual mandatário e candidato à reeleição, Rodolfo Landim preferiu não atender ao LANCE! antes da eleição deste sábado.