Eleição de Leila tem táxi grátis, massagem, guloseimas e samba no Palmeiras

Leila Pereira se tornou a primeira mulher presidente do Palmeiras com 88,6% dos mais de dois mil votos na eleição realizada nesta sábado (20). Candidata única no pleito, ela não mediu esforços para incentivar os sócios a comparecerem na sede social do clube entre 8h e 17h (de Brasília), horário da votação.A candidata disponibilizou táxi grátis de ida e volta para os eleitores. Já aqueles que foram com veículos próprios apresentavam o comprovante de votação para terem anistia do estacionamento. O modelo foi o mesmo quando Leila concorreu ao conselho e, por duas vezes consecutivas, teve recorde de aceitação.

Os sócios puderam aproveitar ainda de um espaço montado para massagem rápida, além de diversas brincadeiras para crianças, regadas a pipoca, algodão doce e sorvete. Os serviços se estenderam durante todo o período de votação com repetição à vontade.Logo depois do anúncio, a nova presidente fez um discurso para os torcedores organizados na Rua Palestra Itália e distribuiu camisas oficiais enquanto era ovacionada ao som de fogos de artifícios e fumaça verde.

A festa que começou do lado externo do clube, se estendeu para dentro da área social. Em novo discurso, a presidente agradeceu nominalmente as pessoas que a ajudaram a chegar até o posto e, na sequência, os sócios tiveram um show da escola de samba Mancha Verde com distribuição de cerveja e refrigerante, além de muito assédio dos sócios para um registro com a primeira mulher presidente do Palmeiras.