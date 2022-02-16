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Ele voltou: Chay é relacionado pelo Botafogo para jogo contra o Resende

Recuperado de cirurgia, camisa 14 é chamado para jogo do Campeonato Carioca e deve começar duelo no banco de reservas...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 13:15

LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2022 às 13:15
O 'Malvadão' está de volta. Chay foi relacionado pelo Botafogo para a partida contra o Resende, às 18h desta quinta-feira pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, e estará envolvido em um duelo do Alvinegro pela primeira vez na atual temporada.+ Matheus Nascimento foge da pressão de ser 'maior venda da história' do Botafogo: 'Eu só foco no momento'
O camisa 14 está recuperado de uma cirurgia. Em dezembro, o meia passou por um procedimento cirúrgico para 'corrigir' um problema no joelho. Ele iniciou o processo de transição há três semanas e, com resposta positiva, foi chamado por Lúcio Flávio para o jogo.
A tendência é que Chay inicie o duelo no banco de reservas. O Botafogo não tem pressa para que um dos destaques da última Série B do Brasileirão recupere o ritmo ideal de jogo.
Chay vem treinando normalmente com o grupo desde o fim da última semana. Ele está confiante e o pedido de ter sido relacionado partiu do próprio jogador.
Crédito: ChayemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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