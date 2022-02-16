Ele voltou: Chay é relacionado pelo Botafogo para jogo contra o Resende

O 'Malvadão' está de volta. Chay foi relacionado pelo Botafogo para a partida contra o Resende, às 18h desta quinta-feira pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, e estará envolvido em um duelo do Alvinegro pela primeira vez na atual temporada.+ Matheus Nascimento foge da pressão de ser 'maior venda da história' do Botafogo: 'Eu só foco no momento'

O camisa 14 está recuperado de uma cirurgia. Em dezembro, o meia passou por um procedimento cirúrgico para 'corrigir' um problema no joelho. Ele iniciou o processo de transição há três semanas e, com resposta positiva, foi chamado por Lúcio Flávio para o jogo.

A tendência é que Chay inicie o duelo no banco de reservas. O Botafogo não tem pressa para que um dos destaques da última Série B do Brasileirão recupere o ritmo ideal de jogo.

Chay vem treinando normalmente com o grupo desde o fim da última semana. Ele está confiante e o pedido de ter sido relacionado partiu do próprio jogador.