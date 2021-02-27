Ele voltou! Ceará torna oficial a chegada de Stiven Mendoza

Crédito: Atacante aparece ao lado do presidente Robinson de Castro (Felipe Santos/Ceará SC

Através de suas redes sociais, o Ceará oficializou a contratação que era tratada como muito próxima nos últimos dias do atacante colombiano Stiven Mendoza, conhecedor do futebol brasileiro por suas passagens anteriores em Corinthians e Bahia. >Tabela do Campeonato Cearense 2021Aos 25 anos de idade, o jogador caracterizado por sua velocidade volta ao território nacional de onde saiu em 2018 negociado pelo clube paulista (então dono de seus direitos) com o Amiens-FRA. Na época, a transação foi orçada em 1 milhão de euros, equivalente, na época, a cotação de R$ 3,9 millhões.

Agora, o vínculo de Mendoza com duração até 2023 é com o clube de Porangabussu já que, anteriormente, o acordo do jogador junto a equipe da França se encerraria no mês de junho próximo. Pela legislação da FIFA, qualquer atleta pode assinar um pré-contrato com outro clube quando restar apenas seis meses de contrato.