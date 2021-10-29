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Ele viu: Tite cita Chay, do Botafogo, ao responder sobre busca por 'ritmista' para a Seleção

Treinador do Brasil lembrou do jogador do Alvinegro para dar exemplos de meias que dão passes verticais e fazem o 'jogo andar'...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 14:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 14:39
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
As atuações de Chay chegaram ao radar de Tite. O treinador da Seleção Brasileiro citou o meio-campista do Botafogo durante a convocação do elenco da Canarinho para os próximos compromissos das Eliminatórias em coletiva realizada nesta sexta-feira, na sede da CBF. + Mercado de atuação e finanças: por que o Botafogo fechou com a XP para buscar investidor no exterior
O comandante lembrou do meio-campista do Alvinegro ao falar sobre a convocação de Phillippe Coutinho, do Barcelona, e a busca por um jogador 'ritmista', algo citado pelo profissional desde que chegou à Seleção.
– O meio-campista se envolve com uma série de características, algumas mais da zona 14, ofensiva. No meia ponta-de-lança, no meia de infiltração, outros em zona intermediária atrasada, segundo volante, articulador... A gente procura nessas diferentes composições ter jogadores que possam estabelecer e dar esse ritmo - afirmou Tite.
– Em termos ofensivos, Neymar verticaliza, Firmino tem articulação e chegada na frente, Paquetá te dá nessa zona mais ofensiva, Coutinho te dá, Claudinho te dá, (Raphael) Veiga te dá, Everton Ribeiro, Chay, do Botafogo, dá. No plano mais atrasado, Gerson dá. Você vai dando oportunidades para o atleta se mostrar, não é colocar e tirar. Não estabeleço críticas ou restrições, tem que ser esse ou aquele, é um tempo para ter real análise, o que requer mais tempo e oportunidade, inclusive de errar. Tenha liberdade de errar, senão fica oprimido - completou o treinador.
As notícias envolvendo Chay, contudo, não são nada animadoras: o meia sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito e deve desfalcar o Botafogo nas próximas semanas na Série B do Brasileirão.

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