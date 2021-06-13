'Ele tinha partido, fizemos a manobra de ressuscitação', disse médico da Dinamarca sobre Eriksen

Martin Boesen, médico da seleção dinamarquesa, participou de coletiva de imprensa neste domingo para explicar o ocorrido com o meia Christian Eriksen, no último sábado, em partida entre Dinamarca e Finlândia. Segundo Boesen, a equipe médica ressuscitou o atleta de 29 anos.- Ele ainda está estável e, dentro das circunstâncias, está bem. Conversei com Christian várias vezes e ele conversou com os jogadores. Ele continuará sendo observado, e os exames estão OK, ao que parece - disse o médico da seleção, antes de complementar: