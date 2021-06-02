Ele tem a força! Rafael Moura chega no Rio de Janeiro para assinar com o Botafogo

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O Botafogo está cada vez mais perto de concretizar a contratação de um atacante. Rafael Moura, que já resolveu pendências contratuais com o clube, chegou ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira e iniciará a bateria de exames. Se aprovado, assinará contrato com o Alvinegro.

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O vínculo será assinado até o final da temporada, mas com cláusula de renovação automática para o ano que vem caso Rafael Moura bata algumas metas. Gols, porcentagem de participação em partidas e envolvimento direto em jogadas estão no contrato como fundamentos para ativar esta cláusula.

Rafael Moura estava negociando com o Botafogo há praticamente quinze dias, sendo a opção da diretoria do Alvinegro após a insistência da Chapecoense em não negociar Anselmo Ramon. O "He-Man", inclusive, colocou uma mensagem enigmática nas redes sociais. No Instagram, o atacante colocou um story com uma estrela. A torcida logo correlacionou ao iminente acerto com o Botafogo.