Elder Campos aprova primeiro teste do Santos antes da Copinha

O técnico Elder Campos aprovou o primeiro teste do Santos antes da disputa da Copa São Paulo de Juniores. Neste sábado, a equipe Sub-20 do Peixe venceu o São José por 6 a 2, em amistoso disputado em São José dos Campos.- Seguindo o planejamento, a nossa ideia era observar duas equipes diferentes em dois tempos de jogo para dar ritmo aos atletas e avaliar alguns comportamentos. Foi um bom teste, deu pra ver que ainda precisamos ajustar e melhorar algumas coisas. Mas com esse o jogo deu para tirarmos algumas dúvidas e para nos prepararmos melhor para a partida de estreia, que já tem data marcada. Acho que o amistoso serve para isso, para corrigir os erros, ver o que fizemos de positivo, o que dá para melhorar até o próximo jogo preparatório e a partida de estreia, que já tem data marcada - disse o treinador.>> Veja datas, horários e onde ver os jogos do Santos na Copinha