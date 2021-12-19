Elder Campos aprova primeiro teste do Santos antes da Copinha

O técnico Elder Campos aprovou o primeiro teste do Santos antes da disputa da Copa São Paulo de Juniores. Neste sábado, a equipe Sub-20 do Peixe venceu o São José por 6 a 2, em amistoso disputado em São José dos Campos.- Seguindo o planejamento, a nossa ideia era observar duas equipes diferentes em dois tempos de jogo para dar ritmo aos atletas e avaliar alguns comportamentos. Foi um bom teste, deu pra ver que ainda precisamos ajustar e melhorar algumas coisas. Mas com esse o jogo deu para tirarmos algumas dúvidas e para nos prepararmos melhor para a partida de estreia, que já tem data marcada. Acho que o amistoso serve para isso, para corrigir os erros, ver o que fizemos de positivo, o que dá para melhorar até o próximo jogo preparatório e a partida de estreia, que já tem data marcada - disse o treinador.>> Veja datas, horários e onde ver os jogos do Santos na Copinha
Os gols do Santos foram marcados por Weslley Patati, Lucas Pires, Ed Carlos (de falta), Victor Michell (de pênalti), Lucas Barbosa e Nycollas Lopo (de pênalti). O atacante Rwan, comprado ao Flamengo-SP nesta semana, não participou do amistoso devido a um quadro viral.O Peixe está no grupo 8 da Copa São Paulo, com sede em Araraquara, ao lado de Ferroviária, Operário-PR e Rondoniense. A estreia será no dia 3 de janeiro, contra o time paranaense, às 21h30, com transmissão do SporTV.