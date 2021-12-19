Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Elder Campos aprova primeiro teste do Santos antes da Copinha

Peixe goleou o São José por 6 a 2 em amistoso disputado na manhã deste sábado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 dez 2021 às 17:00

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 17:00

O técnico Elder Campos aprovou o primeiro teste do Santos antes da disputa da Copa São Paulo de Juniores. Neste sábado, a equipe Sub-20 do Peixe venceu o São José por 6 a 2, em amistoso disputado em São José dos Campos.- Seguindo o planejamento, a nossa ideia era observar duas equipes diferentes em dois tempos de jogo para dar ritmo aos atletas e avaliar alguns comportamentos. Foi um bom teste, deu pra ver que ainda precisamos ajustar e melhorar algumas coisas. Mas com esse o jogo deu para tirarmos algumas dúvidas e para nos prepararmos melhor para a partida de estreia, que já tem data marcada. Acho que o amistoso serve para isso, para corrigir os erros, ver o que fizemos de positivo, o que dá para melhorar até o próximo jogo preparatório e a partida de estreia, que já tem data marcada - disse o treinador.>> Veja datas, horários e onde ver os jogos do Santos na Copinha
Os gols do Santos foram marcados por Weslley Patati, Lucas Pires, Ed Carlos (de falta), Victor Michell (de pênalti), Lucas Barbosa e Nycollas Lopo (de pênalti). O atacante Rwan, comprado ao Flamengo-SP nesta semana, não participou do amistoso devido a um quadro viral.O Peixe está no grupo 8 da Copa São Paulo, com sede em Araraquara, ao lado de Ferroviária, Operário-PR e Rondoniense. A estreia será no dia 3 de janeiro, contra o time paranaense, às 21h30, com transmissão do SporTV.
Crédito: OgarotoWeslleyPatatifezumdosgolsdoSantosdiantedoSãoJosé(Divulgação/Santos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados