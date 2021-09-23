ElClásico tem data definida: La Liga anuncia dia e horário de Barcelona x Real Madrid

Nesta quinta-feira, LaLiga anunciou que o clássico entre Barcelona e Real Madrid já está com data marcada. Segundo o Campeonato Espanhol, o confronto conhecido como 'ElClásico' ocorrerá no dia 24 de outubro, às 11:15h (de Brasília).
Veja a tabela do EspanholNo primeiro 'ElClásico' sem Lionel Messi após muitos anos, o Barcelona receberá o Real Madrid no Camp Nou no dia 24 de outubro, às 11:15h (de Brasília) em partida válida por LaLiga.
Atualmente, o Real Madrid ocupa a liderança de LaLiga com 16 pontos somados em seis confrontos disputados. O Barcelona ocupa a 10ª colocação, somando oito pontos em quatro jogos, e enfrenta o Cádiz nesta quinta-feira em sua quinta partida.
No último confronto entre Real Madrid e Barcelona, os merengues venceram pelo placar de 2 a 1 com gols marcados por Benzema e Toni Kroos, enquanto o Barça descontou com gol de Mingueza.