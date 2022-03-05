Elche x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

O Barcelona viaja para encarar o Elche neste domingo, às 12h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Vivendo uma grande fase na temporada, o clube catalão pode alcançar a 3ª colocação na classificação e se consolidar na zona de Champions League.NÃO SERÁ FÁCIL- O jogo de ida é uma referência. É uma partida difícil. O Elche ainda não perdeu em casa, é uma equipe muito física, intensa. Complicou a nossa vida em casa e irá custar para vencer, mas queremos seguir em uma boa dinâmica - disse Xavi, comandante do Barça.
TRÊS VITÓRIAS SEGUIDASNos últimos três jogos, o Barcelona conquistou três vitórias, anotou 12 gols e sofreu apenas três tentos. Nesse período, o grande destaque do clube catalão tem sido Aubameyang, que balançou as redes dos adversários em cinco oportunidades.
Data e horário: 6/3/2022, às 12h15 (de Brasília)Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (ESPN)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ELCHE (Técnico: Francisco Vílchez)Badia; Barragan, Roco, Bigas e Mojica; Morente, Mascarell, Guti e Fidel; Milla e Boye
Desfalques: Javier Pastore, John Donald e Helibelton Palacios (machucados). Gerard Gumbau (suspenso)
BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen; Dest, Araujo, Pique e Alba; Frenkie de Jong, Busquets e Pedri; Traore, Aubameyang e Torres
Desfalques: Alejandro Balde, Ansu Fati, Sergi Roberto e Samuel Umtiti (machucados)