Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Elche x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol
Elche x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

Clube catalão pode alcançar o 3º lugar na classificação da La Liga em caso de vitória e tropeço do Betis. Elche não tem muitas pretensões na competição...
LanceNet

Publicado em 05 de Março de 2022 às 11:55

O Barcelona viaja para encarar o Elche neste domingo, às 12h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Vivendo uma grande fase na temporada, o clube catalão pode alcançar a 3ª colocação na classificação e se consolidar na zona de Champions League.NÃO SERÁ FÁCIL- O jogo de ida é uma referência. É uma partida difícil. O Elche ainda não perdeu em casa, é uma equipe muito física, intensa. Complicou a nossa vida em casa e irá custar para vencer, mas queremos seguir em uma boa dinâmica - disse Xavi, comandante do Barça.
> Veja a tabela da La Liga
TRÊS VITÓRIAS SEGUIDAS​Nos últimos três jogos, o Barcelona conquistou três vitórias, anotou 12 gols e sofreu apenas três tentos. Nesse período, o grande destaque do clube catalão tem sido Aubameyang, que balançou as redes dos adversários em cinco oportunidades.
FICHA TÉCNICA:Elche x Barcelona
Data e horário: 6/3/2022, às 12h15 (de Brasília)Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (ESPN)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ELCHE (Técnico: Francisco Vílchez)Badia; Barragan, Roco, Bigas e Mojica; Morente, Mascarell, Guti e Fidel; Milla e Boye
Desfalques: Javier Pastore, John Donald e Helibelton Palacios (machucados). Gerard Gumbau (suspenso)
BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen; Dest, Araujo, Pique e Alba; Frenkie de Jong, Busquets e Pedri; Traore, Aubameyang e Torres
Desfalques: Alejandro Balde, Ansu Fati, Sergi Roberto e Samuel Umtiti (machucados)
Crédito: Barcelona vive grande momento na temporada (Foto: PAU BARRENA/AFP)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados